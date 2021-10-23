۲ بخش جدید در بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور استاندار کرمانشاه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه ۲ بخش جدید مغز و اعصاب و جراحی عمومی و فک و صورت در بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه این ۲ بخش بیمارستانی، محمودرضا مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: پروژه نوسازی و تجهیز ۲ بخش مغز و اعصاب و جراحی عمومی و فک و صورت بیمارستان آیت الله طالقانی با اعتبار ساخت ۴۰ میلیارد ریال و اعتبار هتلینگ ۴۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: این ۲ بخش دارای سیستم مانیتورینگ بر اساس استانداردهای جدید ساخت بیمارستان هستند و از نظر استانداردها چیزی کم ندارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: این ۲ بخش در فضایی به مساحت یک هزار و ۲۶۰ متر مربع، دارای ۶۴ تخت بستری و ۲ تخت ایزوله هستند.