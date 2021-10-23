۴ بیمار کرونایی در قم فوت کردند/ وخامت حال ۶۴ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۵۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۳۷ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۴۹ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۲۴۱ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۶۴ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۴ بیمار در اثر کرونا در قم فوت شدند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را ۴۴۰ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۱۴۱ تست در استان مثبت بوده و یک میلیون و ۱۴ هزار و ۴۴۷ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.