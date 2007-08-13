موفقیت فیلم "آن سه" در جشنواره لوکارنو

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون ادامه تصویربرداری تله فیلم "رز سرخ" رضا رئیسی، ساخت مستند "سرقت" پویان شاهرخی با موضوع سرقت فیلم های سینمایی، حرف های بازیگران حرفه ای برای جوانان، بررسی ظرفیت های رسانه ای نوظهور در قبال شبکه های خبری معتبر جهان و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما را برجسته کرده است.

صفحه سینمای جهان مطلبی دارد درباره مشکل عمومی فیلمنامه نویسان، نگاهی به بازسازی های سینمایی، سختی جین آستین بودن، پنج درام جاسوسی برتر دوران جنگ سرد و یادداشتی بر درگذشت ملوین شاولسن فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان. جایزه مشترک جشنواره "لوکارنو" برای فیلم "آن سه"، لغو نشدن کنسرت حسین علیزاده، راهیابی "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" سامان سالور به دو جشنواره اروپایی، اجرای 9 نمایش از شهرستان ها و 10 سمینار بین المللی در جشنواره آیینی-سنتی و گپ روز با علی دهباشی در صفحه پایانی برجسته شده است.

روزنامه "همشهری" در صفحه موسیقی گفتگویی ترتیب داده با لوریس چکناواریان و سیدمهدی شجاعی درباره سوئیت سمفونی "رسول عشق و امید" و معرفی این دو هنرمند. مطلبی درباره اتحادیه تهیه کنندگان، تشکیل فدراسیون و تحریم جشن و مقایسه تطبیقی داستان "من قاتل پسرتان هستم" و فیلم "پاداش سکوت" در صفحه سینما و تعلق یارانه نشر فقط به دانشجویان و دانش آموزان، اکران فیلم "غیرمنتظره" محمدهادی کریمی در تابستان، موفقیت فیلم "آن سه" نقی نعمتی، کنسرت علیزاده بدون مشکل و اخباری کوتاه از برگمان، دنیرو و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر نگاهی دارد به نمایش "لبخند باشکوه آقای گیل" به کارگردانی هادی مرزبان و در صفحه دوم می پردازد به نقدی بر فیلم "نصف مال من نصف مال تو" وحید نیکخواه آزاد. تهران شهر کنسرت، موفقیت فیلم "آن سه" نقی نعمتی در جشنواره لوکارنو، سخنان وزیر ارشاد در نخستین روز مسابقات قرآن کریم، رکوردشکنی تابستانی برای فیلم کودک، سانسور ترانه اعتراض آمیز درباره جرج بوش، پاواروتی در بستر بیماری و استقبال از تئاتر بر اساس آمار و ارقام اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه به ادامه تصویربرداری مجموعه "میوه ممنوعه" حسن فتحی، نمایش فیلم های کوتاه در تلویزیون، اهداء جایزه شبکه ارتقای سینمای آسیا به فیلم "آن سه"، حضور فیلم "چند روز بعد" نیکی کریمی در جشنواره آتلانتا و هنگ کنگ، حضور "ابراهیم خلیل الله" در جشنواره منبر طلایی روسیه، گپی با عنایت بخشی و چند خبر کوتاه پرداخته است.

گفتگو با ساتوشی کن انیماتور سینمای ژاپن در صفحه سینما و ساخت فیلم سینمایی "تولدی دیگر" عباس رافعی با مضمون جنگ 33 روزه لبنان، دوبله دو فیلم سینمایی و یک پشت صحنه برای سیما، نقدی بر مجموعه انیمیشن "فرمانروایان مقدس" و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است. گزارش مراسم روز خبرنگار با حضور وزیر ارشاد در صفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر برگزیده شدن فیلم "آن سه" در جشنواره لوکارنو، گفتگویی با عادل بزدوده کارگردان تئاتر عروسکی، اجرای نمایش "عشقه" به کارگردانی محمد رحمانیان و حبیب رضایی، نقد آثار پرویز شاپور در خانه طراحی و روی پیشخوان را برجسته کرده است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما مطلبی دارد درباره فیلم "1408" میکائیل هافستروم و در ادامه فیلم های ماندگار زندگی ما و فیلم های اکران هفته سینماهای جهان را آورده است. معرفی برگزیدگان جشنواره لوکارنو، آغاز هفته دوم داوری در جشن خانه سینما، حضور آیشواریا رای در فیلم "پلنگ صورتی2"، پیوستن پیتر جکسن به پروژه "هابیت"، ورود "هری پاتر7" از سه شنبه به بازار کتاب ایران، یادداشتی درباره "فیلم با کیفیت" از حسین معززی نیا و معرفی کارگاه نقاشی و نمایش فیلم "عجیب تر از قصه" به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه مطلبی دارد به مناسبت پنجاه سالگی انتشار رمان "در جاده" جک کروآک، معرفی کتاب "تنوع فرهنگی و همبستگی ملی" و چند خبر کوتاه چون ترجمه "بوف کور" به تایوانی. حضور آیشواریا رای در "پلنگ صورتی2"، حرف های حسین فرح بخش عضو اتحادیه تهیه کنندگان سینما، گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره درباره ساماندهی یارانه کتاب و مطبوعات و رفتن دفتر شعر جدید بهبهانی به وزارت ارشاد در صفحه پایانی برجسته شده است.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دریچه هنر بازگشت خالق "ارباب حلقه ها" به هالیوود، حرف های انوشیروان ارجمند بازیگر فیلم "قاعده بازی"، انتشار هری پاتر هفتم از روز سه شنبه و چند خبر مشترک با سایر مطبوعات را مورد توجه قرار داده است.

"جوان" در صفحه سینما و تئاتر مطلبی دارد به مناسبت روز خبرنگار، جایی بین قلم و دوربین، یادداشتی به بهانه نمایش فیلم "روسری آبی" رخشان بنی اعتماد در جشنواره لوکارنو و بخشی از حرف های کارگردان فیلم "قاعده بازی". معرفی برگزیدگان جشنواره لوکارنو، تأسیس بنیاد توسعه فعالیت های فیلمنامه نویسان، ترجمه اشعار حافظ از سوی برنده جایزه کتاب ملی آمریکا، انتشار غیرقانونی "قلندر وار" افتخاری در هند، پاکستان و عراق و فروش خوب فیلم "نصف مال من نصف مال تو" اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنری معرفی برگزیدگان جشنواره لوکارنو، حرف های مازیار میری درباره "پاداش سکوت" و گپی با اکبر عبدی به نقل از مهر، گزارشی از مجموعه های ماه رمضانی شبکه های سیما، آغاز جشنواره تئاتر ارتش، "ابراهیم خلیل الله" در جشنواره منبر طلایی و اجرای اپرای عروسکی "مکبث" در پارما ایتالیا را مورد توجه قرار داده است.

"کارگزاران" در صفحه هنر مطلبی دارد درباره دانیل رادکلیف بازیگر نقش هری پاتر و در ادامه فریدون جیرانی را به عنوان چهره و مجموعه شعر "باز کن، منم" نوشته آزیتا زمانی را در ستون قفسه معرفی کرده است. ساخت مجموعه 10 قسمتی "اقیانوس آرام" توسط اسپیلبرگ، درگذشت غول موسیقی بریتانیا و چند خبر کوتاه در صفحه ادب و هنر آمده است. روزنامه "همبستگی" در صفحه ادب و هنر گپی با اکبر عبدی به نقل از مهر، مطلبی به یاد حسین پناهی، "چند روز بعد" نیکی کریمی در جشنواره هنگ کنگ و اخبار کوتاه داخلی و خارجی را منعکس کرده است.

"ابتکار" در صفحه پایانی نگاهی دارد به وضعیت فیلم های رزمی در سینمای ایران به نقل از مهر و فرهنگ و هنر ایران و جهان در یک نگاه. بالاخره روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "ادای دین شهرداری به مردم، سینما آزادی قد برافراشت" اختصاص داده است.