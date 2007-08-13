دکترسید محمد حسینی، قائم مقام جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس، در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: اصلاح طلبان به خوبی می دانند به دلیل بر جای گذاشتن خاطره ای تلخ در ذهن مردم، هنوز نمی توانند پایگاه گسترده ای دربین آنها داشته باشند؛ چراکه خاطرات تلخ مجلس ششم، شورای شهر اول تهران، ایجاد تنش های سیاسی و تحصن اکثریت مجلس ششم، طرح رفراندوم قانون اساسی و بحث های افراطی خروج از نظام را به راحتی نمی توان از اذهان عمومی پاک کرد.

وی، عدم توجه اصلاح طلبان به وضعیت معیشتی مردم در گفتمان های سیاسی خود، ضعف در مسائل فرهنگی، مسائل بین المللی و مباحث انرژی هسته ای را از دیگر مشکلات آنها در جلب رضایت و اعتماد مردم به خود عنوان کرد.

حسینی، مطرح شدن اعتدال گرایی در بین اصلاح طلبان را تنها بیان شعاری ظاهری از سوی آنها، برای عبور از فیلتر شورای نگهبان و ترس آنها از مسئله رد صلاحیت ها دانست و تصریح کرد: هنوزتعدیل جدی در رفتار اصلاح طلبان شاهد نیستیم و اگر اصلاح طلبان خود را به عنوان افرادی معتدل مطرح می کنند، می دانند که اقبال مردم و جامعه در انتخابات آتی به معتدلین خواهد بود.

وی در عین حال ادامه داد: اگر رفتار مردمی اصولگرایان تا انتخابات مجلس هشتم ادامه یابد و جبهه متحد اصولگرایان همانطور که تا کنون نقش وحدت آفرینی در بین این طیف داشته، به نقش محوری خود ادامه دهد، چهره های اصولگرا و توانمند، اکثریت ترکیب مجلس آینده را تشکیل خواهد داد.

این فعال سیاسی اصولگرا، وفاق جریانات تاثیر گذارجبهه اصولگرا و کسب تجربه آنها ازشکل گیری تعدد لیست ها را از جمله عوامل شکل گیری ائتلاف میان اصولگرایان برشمرد و خاطرنشان کرد: ممکن است در تعداد اصلاح طلبان مجلس هشتم تغییری به وجود آید که منجر به بیشتر یا کمتر شدن تعداد کنونی آنها شود، اما اکثریت مجلس هشتم شامل اصولگرایانی خواهد بود که به طور طبیعی برخی از آنها از چهره های فعلی نخواهند بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، نقد احزاب و افراد را از دولت و مجلس در صورتی که جانب انصاف را رعایت کنند، مفید دانست و اظهارداشت: مسلما این نوع نقد باعث بر طرف شدن مشکلات و ایرادات موجود ودر نهایت به نفع مردم تمام خواهد شد.

این استاد دانشگاه افزود: نقد خارج از انصاف و عدالت موجب تخریب جامعه می شود، لذا مردم بیدار ایران اسلامی همانطور که در گذشته نشان داده اند، به سرعت متوجه چنین حربه هایی می شوند و نسبت به آن، از خود واکنش نشان می دهند.

وی با اشاره به اینکه نقد غیر منصفانه اقدامات دولت نهم و مجلس هشتم مسلما باعث زیان افراد ناقد غیرمنصف خواهد شد، تصریح کرد: عمده این افراد با کارهای انجام شده همچون سهمیه بندی بنزین، سفرهای استانی، دیپلماسی خارجی ودیگر اقدامات مفید دولت مخالف نیستند، بلکه به خاطر مخالفت با مشی دولت نهم، درصدد تخریب نقاط مثبت و بیان کردن نقاط ضعف این کارها هستند.

معاون سابق وزیر علوم، ترکیب مجلس ششم و هفتم را نمونه بارز واکنش مردم نسبت عملکرد افراد و احزاب سیاسی و همچنین نقد منصفانه و غیر منصفانه آنها ذکرکرد و گفت: اگر هر حزب و گروهی بخواهد از نقد غیر منصفانه به عنوان ابزاری برای تخریب عملکرد دیگران در انتخابات بهره بگیرد، مسلما با واکنش منفی مردم مواجه شده و ره به جایی نخواهد برد؛ چرا که مردم افراد و احزاب را با توجه به عملکرد آنها انتخاب خواهند کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت های احزاب باعث نشاط و شادابی جامعه می شود، اظهارداشت: اختلاف دیدگاه و نظرهای احزاب در چارچوب نظام نه تنها مخرب نیست، بلکه بسیار مفید است، بنابراین اگر احزاب به رسالت اصلی خود بپردازند، جامعه پویایی خواهیم داشت.

این نماینده سابق مجلس با انتقاد از احزابی که برای رسیدن به قدرت از هر وسیله ای استفاده کرده و به منظور جلب آرا مردم، مطالبات آنها را بدون توجه به ظرفیت های جامعه افزایش می دهند، نصریح کرد: این عوامل شاید در کوتاه مدت به نفع اینگونه احزاب باشد، اما در نهایت به ضرر کشورتمام می شود.

وی خاطرنشان کرد: اینگونه افراطی گری ها همانطوری که در گذشته شاهد آن بوده ایم مشکلات زیادی را برای جامعه بوجود آورده است، که از جمله آن می توان به نفوذ و بهره برداری های عوامل خارجی از آن اشاره کرد.

حسینی در پایان در خصوص چگونگی حضور خود در انتخابات مجلس هشتم نیزگفت: احتمالا از حوزه انتخابیه رفسنجان در انتخابات آتی نامزد خواهد شد.