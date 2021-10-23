کرونا در لرستان با شیب آرامی رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: موضوع بیماری کرونا و وضعیت کشور به لحاظ ابتلاء و مرگ و میر در درجه اهمیت بالایی قرار دارد تا آنجا که دولت آغازین ساعات روز اول هفته را به موضوع بررسی وضعیت استان‌ها از این جهت اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، موضوع مورد تاکید، بحث واکسیناسیون همه رده‌های سنی در کشور بود که با گزارش ارائه شده در این رابطه، واکسیناسیون روند مطلوبی دارد و در لرستان نیز تمامی شرایط برای تزریق واکسن توسط مردم به خوبی فراهم آمده است.

استاندار لرستان با اشاره به افزایش سطح ایمنی بدن در مقابله با بیماری کرونا به واسطه تزریق واکسن افزود: پایین آمدن سطح مرگ و میر بر اثر بیماری کرونا در استان طی ماه‌های اخیر نتیجه رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و به ویژه استقبال مردم از واکسیناسیون است.

زیویار ادامه داد: طبق گزارشات اعلام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی در روزهای اخیر روند ابتلاء به بیماری کرونا در استان با شیب آرامی رو به افزایش گذاشته که این می‌تواند یک هشدار جدی از احتمال آغاز پیک جدید باشد و در همین رابطه لازم است افرادی که تاکنون واکسن نزده‌اند نسبت به تزریق واکسن خود اقدام کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به بررسی‌های وزارت بهداشت، در افرادی که واکسن تزریق کرده‌اند نسبت به دیگران ۸۸ درصد ایمنی بیشتری در مقابله با بیماری وجود دارد و مرگ ناشی از بیماری در این افراد فقط ۱۲ درصد گزارش شده که این موضوع از اهمیت واکسن در مقابله با بیماری حکایت دارد.

استاندار لرستان تاکید کرد: از هم استانی‌های محترم می‌خواهیم با توجه به شکنندگی شرایط، همچنان نسبت به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در تجمعات و رعایت بهداشت فردی اهتمام داشته باشند.

