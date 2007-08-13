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۲۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

سرانه مصرف آب هر بوشهری 135 لیتر در روز است

سرانه مصرف آب هر بوشهری 135 لیتر در روز است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول گروه امور مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت:‌ براساس آمار موجود و شاخص های اعلام شده در چهار ماهه گذشته هر شهروند بوشهری 135 لیتر آب شرب مصرف کرده است.

یدالله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 12 میلیون متر مکعب آب بین 115 هزار مشترک در سطح استان توزیع شده است که از این تعداد 8 میلیون متر مکعب مصرف خانگی بوده و مابقی شامل مصارف غیرخانگی می شود.

 

وی با اشاره به اینکه شهروندان بوشهر، برازجان و گناوه به ترتیب بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص داده اند، اضافه کرد: در چهار ماهه گذشته دو هزار و 552 نفر به مشترکین آب استان افزوده و 722 انشعاب فاضلاب واگذار شده است.

 

مسئول امور مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: هر متر مکعب آب خانگی در استان 562 ریال به فروش می رسد، در حالی که قیمت تمام شده آن دو هزار و 400 ریال است که بخشی از این اختلاف قیمت و زیان با واگذاری انشعاب آب برای مصارف غیرخانگی جبران می شود اما این رقم تکاپوی هزینه های آب و فاضلاب بوشهر برای تامین آب استان را نمی کند و دولت باید پیش از گذشته به این شرکت کمک کند.

 

عبداللهی عنوان کرد: الگوی مصرف آب بوشهر در ماه های گرم 20 متر مکعب است که 48 درصد از مشترکان برابر این الگوی آب مصرف می کنند و آب بهای آنها با نرخ سال 83 محاسبه خواهد شد.

 

وی ادامه داد: آب بهای 37 درصد از مشترکان آب بوشهر نیز که بالای این الگو مصرف می کنند به صورت پلکانی محاسبه می شود.

کد مطلب 533466

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