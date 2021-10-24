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۲ آبان ۱۴۰۰، ۹:۴۷

در رأس هیئتی؛

استاندار سمنان به شهدای شاهرود ادای احترام کرد

استاندار سمنان به شهدای شاهرود ادای احترام کرد

شاهرود- استاندار سمنان در راس هیئتی برای حضور در جلسات و پیگیری مشکلات شاهرود وارد این شهرستان شد و در گلزار شهدا به مقام شامخ یک هزار و ۱۰۰ شهید شاهرودی ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح یکشنبه در رأس هیئتی وارد شاهرود شد و بعد از استقبال رسمی از سوی مسئولان به گلزار شهدا رفت تا نسبت به بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ شهید والا مقام این شهرستان ادای احترام کند.

هاشمی در سخنان کوتاهی امنیت امروز ایران اسلامی را مرهون خدمات و مجاهدت‌های شهدا دانست و گفت: هر آنچه داریم از شهدا است و باید صادقانه اعلام کنیم که امنیت حاکم بر کشورمان و این عزتمندی مردم ایران اسلامی تأثیر همان مجاهدت‌ها است.

استاندار سمنان با بیان اینکه خدمت برای مردم در واقع نوعی پاسداشت خون همین شهدا است، بیان کرد: شهدا رسم مردم‌داری را به ما آموختند و امروز خدمت به مردم قدردانی از همان مشی و مرام است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید از دو پروژه راه، حضور در شورای اداری شهرستان شاهرود از جمله برنامه‌های استاندار سمنان است.

کد مطلب 5334688

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