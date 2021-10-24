وعده ساخت مقبره شهدای گمنام دانشگاه بجنورد محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای گمنام دانشگاه بجنورد پس از گذشت بیش از ۲ سال از دفن شهدا، همچنان رها شده و هیچ گونه اقدامی جهت زیباسازی انجام نشده است.

این در حالی است که مسئولان استانی بارها و بارها وعده ساخت المان این مجموعه را داده بودند. خبرگزاری مهر نیز پیگیر مطالبه دانشجویان بوده و تحت عناوینی همچون «خلف وعده مسئولان در ساخت مقبره شهدای گمنام دانشگاه بجنورد» و «غریبی شهدای گمنام دانشگاه بجنورد در میان وعده‌های مسئولان» این مسئله را پیگیری کرده است.

با این حال همچنان خبری از اجرای این پروژه نیست.

محسن نجفی، مسئول مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد در گفتگو با مهر اظهار کرد: پس از سال‌ها انتظار در تیرماه دو سال قبل دانشگاه بجنورد میزبان ۲ شهید گمنام شد که اینک این شهدا در دانشگاه دفن هستند.

وی افزود: اما به رغم نقل و قول‌های مدیران استانی تاکنون فعالیت چشم‌گیری برای ساخت المان شهدای گمنام انجام نشده است و این امر باعث شده محل دفن شهدا چهره مناسبی نداشته باشد.

نجفی تصریح کرد: در این حوزه نامه نگاری‌های مختلف و پیگیری‌های متعددی از سوی دانشجویان انجام شده است.

این فعال دانشجویی بیان داشت: استاندار خراسان شمالی در جلسه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ شمالی طی جلسه‌ای که با موضوع شهدای گمنام برگزار شده است، وعده تخصیص منابع مالی برای احداث المان را به دانشگاه بجنورد داده که تاکنون این وعده عملی نشده است.

وی افزود: امام جمعه پیشین بجنورد وعده پیگیری این مسئله را داده بودند و حال امیدواریم امام جمعه فعلی بجنورد نیز برای ایجاد فضایی درخور شهدا در دانشگاه بجنورد پیگیری کنند.

نجفی ادامه داد: معاون عمرانی استاندار نیز از نصب المان شهدا تا ۲۲ بهمن سال گذشته خبر داده بود که این وعده نیز محقق نشده است.

این فعال دانشجویی در انتها با اشاره به تغییرات احتمالی مدیران استان، تاکید کرد: امیدواریم در مدت کوتاه باقی مانده به وعده‌های خود پیرامون شهدای گمنام جامه عمل بپوشانند.