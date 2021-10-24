۶۶ درصد دانش آموزان ایلامی واکسن کرونا تزریق کردند

جمیل صادقی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۴۴ درصد جمعیت استان با تزریق هر دو دوز واکسن کرونا در برابر این بیماری واکسینه شده‌اند.

وی گفت: بیش از ۶۶ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال سن نیز واکسینه شده‌اند.

صادقی فر افزود: در سه شهرستان مهران، هلیلان و ایلام میزان واکسیناسیون ۵۵ درصد است، در دیگر شهرستان‌های استان بالای ۷۰ درصد جمعیت واکسن کرونا تزریق کرده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام عنوان کرد: نشانه‌های از آغاز پیک ششم در استان دیده می‌شود و وضعیت چند شهرستان در استان از آبی به رنگ زرد تغییر کرده است.

وی گفت: در مجموع هم اکنون شهرستان آبدانان، دره شهر، بدره، ایلام و چرداول جزو شهرستان‌های با وضعیت نارنجی هستند، دیگر شهرستان‌های استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

صادقی فر بیان کرد: از مردم درخواست داریم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجازه ندهند که وضعیت استان مجدداً قرمز شود و دوباره مجبور به بستن مغازه‌ها و اصناف و محدودیت‌ها شویم.