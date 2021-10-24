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۲ آبان ۱۴۰۰، ۹:۵۸

جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام:

قاتل فراری در ایلام کمتر از ۱۰ ساعت دستگیر شد

قاتل فراری در ایلام کمتر از ۱۰ ساعت دستگیر شد

ایلام-جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام گفت:با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی قاتل فراری در ایلام در کمتر از ۱۰ ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نجفی بیان کرد: در جریان کشته شدن زنی به دست همسر خود در شهر ایلام و متواری شدن قاتل، روند پی جویی های پلیس برای دستگیری فرد ضارب در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام یکسری تحقیقات فنی، سرنخ‌هایی از مخفیگاه قاتل در یکی از استان‌های همجوار به دست آمد.

جانشین انتظامی استان ایلام تصریح کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی و همکاری خوب غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی، قاتل که قصد خروج از مرز را داشت در یک عملیات مشترک منسجم غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ نجفی، با بیان اینکه قاتل به جرم انتسابی معترف شد، عنوان داشت: قاتل برای ادامه مراحل قانونی به پلیس آگاهی استان ایلام انتقال داده شده است.

کد مطلب 5334716

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