آذربایجان غربی در سالروز میلاد محمد مصطفی (ص) غرق شادی و سرور شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آذربایجان غربی رنگین کمان اقوام و ادیان، که از دیرباز تجلی گاه همزیستی و برادری و وحدت پیروان قومیت‌ها و مذاهب مختلف بوده این روزها، کانون برگزاری جشن‌های باشکوه گرامیداشت هفته وحدت است.

آئین‌های شادمانی سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت (ص) و مؤسس مذهب جعفری امام صادق (ع) امسال به دلیل دومین سال تقارن با شیوع بیماری کرونا با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود و بسیاری از مردم سردر خانه‌های خود، مساجد و امامزاده‌ها را در شادمانی این روز، چراغانی کرده و شادی خود را در سالروز میلاد آن حضرت و امام جعفر صادق (ع) نشان دادند.

توزیع شیرینی و شربت برای خودروهای عبوری در جلوی برخی از مساجد و حسینیه‌ها، آذین بندی کوچه‌ها و خیابان‌های سطح شهر به همراه برگزاری آئین‌های مولودی خوانی در تعدادی از مساجد از جمله اقداماتی است که به همت جوانان در ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) برگزار می‌شود.

برگزاری سخنرانی‌های مجازی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ارسال پیام تبریک از طریق این شبکه‌ها، ارسال احادیث مربوط به پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و امام صادق (ع)، اشعار و ابیاتی در وصف حضرت ختمی مرتبت و امام صادق (ع)، الصاق عکس مربوط به مرقد مطهر حضرت پیامبر (ص) و قبرستان بقیع در پروفایل‌ها و پست‌های شبکه‌های مجازی از جمله مهمترین کارهایی است که مردم آذربایجان غربی در روز میلاد انجام می‌دهند.

در آیین‌هایی که به یمن این روز مبارک در سطح مساجد شهرهای مختلف آذربایجان غربی برگزار شده شخصیت‌های مذهبی و روحانی استان در خصوص ابعاد مختلف شخصیت خاتم پیامبران و امام ششم شیعیان جهان سخنرانی کرده و شاعران و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در وصف حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) به شعرخوانی پرداختند.

تعدادی از جوانان نیز روز عقد و پیوند زناشویی خود را سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) انتخاب کرده‌اند.

زندگانی پیامبر گرامی اسلام بهترین الگو و اسوه در صبر و تقوا و عبودیت است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در همایش بزرگ علمای شیعه و سنی آذربایجان غربی در سخنانی اظهار کرد: مهمترین ویژگی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله پرهیز از دنیا پرستی و دنیا جویی بود، پیامبر گرامی اسلام از دنیا به اندازه اندک استفاده کرده و حب دنیا را از قلب خویش دور کرده بودند.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با بیان اینکه ما به عنوان علمای دین باید به تأسی از رسول اکرم دنبال دنیا نباشیم تا به گونه‌ای نباشد که مردم تصور کنند ما خود را از مردم بالاتر ببینیم، ادامه داد: باید به عنوان علما و مبلغین دینی باید در رفتار و زندگانی خود تواضع و خضوع با مردم را نهادینه کرده و نشان دهیم.

وی با بیان اینکه مسئله وحدت جزو مسائل بدیهی در عالم اسلام و آموزه‌های قرآنی است و باید در شئون زندگانی همه مردم جاری باشد، گفت: پیامبر گرامی اسلام همه مسلمانان را به عنوان برادر خطاب کرده و در حقیقت جدایی و تفرق در اسلام و در میان مسلمین وجود ندارد.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه تفرق و اختلاف مایه تضعیف جامعه اسلامی است و لازم است همه مسلمانان به مسأله وحدت توجه ویژه ای داشته باشند، گفت: بر اساس تاریخ و اتفاقات گذشته اگر مسلمانان با یکدیگر متحد بودند سرور و حاکم بودند و زمانی که با هم اختلاف کردند ضعیف شدند و ذلت و خواری نصیب مسلمانان شده است.

وی خاطرنشان کرد: فقهای شیعه و سنی در طول تاریخ در مسأله تقریب مذاهب سرآمد بودند و امثال شیخ طوسی و سایرین به بیشتر فتاوای ائمه چهار گانه آگاه بوده و به شاگردان اهل سنت خود تدریس می‌کردند.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه در استان آذربایجان غربی مسئله وحدت بسیار خوب است و مردم با اتحاد کنار هم زندگی می‌کنند، عنوان کرد: علمای شیعه و سنی باید وحدت را در بین خود عمیق کنند و این موضوع را بیش از پیش در بین مردم ترویج و تبلیغ کنند.

وی تاکید کرد: خداوند به پیامبر دستور می‌دهند که به اهل کتاب بگوید تا بر اساس مشترکات وحدت و اتفاق داشته باشند لذا این مسئله به طریق اولی لزوم اتحاد و وحدت بین شیعه و اهل سنت را نشان می‌دهد، مفهوم وحدت دست کشیدن از اعتقادات مذهبی نیست و شیعه و سنی در حین اعتقاد به مقدسات و اعتقادات خود باید وحدت و اتفاق را در بین خود حفظ کنند.

تقریب مذاهب یک واجب عینی است

امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز با اشاره اهمیت مسئله وحدت گفت: وحدت یکی از مهمترین مقوله‌های جهان اسلام است که مقام معظم رهبری به آن تاکید بسیاری دارند، باید تلاش کنیم تا این وحدت در استان تحت نظر نماینده ولی فقیه در استان حفظ شود.

ماموستا مامد کلشی نژاد خاطر نشان کرد: دشمنان درصدد ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی به سبب وجود اختلاف در ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از نظر شیعه و سنی بود که امام خمینی (ره) با درایت تمام با نامگذاری هفته وحدت این مسئله را خنثی کردند.

وی با بیان اینکه نشست‌های مختلف در راستای وحدت می‌تواند وحدت و یک دستگی را بین شیعه و سنی بیشتر کند، گفت: امروز اتحاد مسلمین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جامعه اسلامی شیعه و سنی در این هفته باید بیشتر به مقوله وحدت بپردازند و در همه ابعاد سعی کنند تا اتحاد و وحدت را به عنوان یک اصل در همه امور به کار گیرند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه افزود: نبی مکرم اسلام (ص) همواره مسلمانان را به شناخت و تعامل با هم و دوری از خشونت و انشقاق در جامعه دعوت می‌کرد و می‌فرمود در کنار یکدیگر برادروار زندگی و حق و حقوق خود و دیگران را رعایت کنید و به همدیگر ظلم و تجاوز نکنید.

ماموستا کلشی‌نژاد با اشاره به اینکه اخلاق پیامبر (ص) قرآنی بود اظهار داشت: اخلاق و شخصیت منحصر به فرد حضرت محمد (ص) همواره در تاریخ بشریت به عنوان الگو برای مسلمان معرفی می‌شود و هر روز نیز گوشه‌ای از عظمت قرآن توسط دانشمندان در لا به لای آیات و کلام خداوند متعال کشف می‌شود.

سایر علمای شیعه و سنی آذربایجان غربی نیز در آئین‌های بزرگداشت هفته وحدت بر تقویت و احیای وحدت بین مسلمین جهان تاکید دارند و تنها راه مقابله با دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان را اتحاد می‌دانند.

امروز میلاد حضرت محمد (ص) بهانه بزرگی است تا یادآوری کنیم در برهه حساس کنونی اتحاد و همدلی راهگشای حل مشکلات و سبب یاس و ناامید دشمنان است.