جهش ۱۶ درصدی درآمد مالی چین در ۹ ماه ابتدایی امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین‌هوا، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که درآمد مالی چین در ۹ ماه ابتدایی امسال ۱۶.۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است.

طبق داده‌های جدید وزارت مالی، درآمد مالی چین در این دوره به ۱۶.۴ تریلیون یوآن (معادل ۲.۵۶ تریلیون دلار) رسیده است.

درآمد ناشی از مالیات در بازه ژانویه تا سپتامبر ۱۸.۴ درصد جهش کرد و به ۱۴.۰۷ تریلیون یوآن رسید. در این میان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که بزرگترین منبع درآمد مالی چین محسوب می‌شود، ۱۷.۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد و به ۵.۰۱ تریلیون یوآن رسید.

در ۹ ماه ابتدایی امسال درآمد مالی دولت مرکزی ۷.۶۵ تریلیون یوآن و درآمد مالی دولت‌های محلی ۸.۷۵ تریلیون یوآن شد. این درآمدها نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷.۱ درصد و ۱۵.۶ درصد رشد داشته‌اند.

در این دوره هزینه‌کردهای مالی دولت ۲.۳ درصد جهش کرد و به ۱۷.۹۳ تریلیون یوآن رسید. در این میان هزینه‌های انجام شده در بخش آموزش ۵.۳ درصد و هزینه‌های انجام شده در بخش سلامت ۲.۳ درصد جهش کردند.