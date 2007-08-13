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۲۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

توقف پاری سن ژرمن در هفته دوم باشگاه های فرانسه

توقف پاری سن ژرمن در هفته دوم باشگاه های فرانسه

فوتبال باشگاهی فرانسه موسوم به لوشامپیونه روز گذشته با انجام دو بازی باقیمانده ، پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدارهای روز گذشته تیم فوتبال متز در حالی که میزبان لیل بود با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم شکست خورد. دیگر دیدار روز گذشته را تیم های لانس و پاری سن ژرمن برگزار کردند که در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند.

 نتایج کامل هفته دوم رقابت های لوشامپیونه به این شرح است:
* اوسر صفر - بوردو 2
* لوران 2 - موناکو یک
* مارسی صفر - رن صفر
* نانسی یک - کان  صفر
* نیس یک - استراسبورگ صفر
* سنت اتی ین 3 - والنسین  یک
* سوشو یک - لومان
* متز یک  - لیل 2
* لانس صفر - پاریسن ژرمن صفر

کد مطلب 533475

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