توقف پاری سن ژرمن در هفته دوم باشگاه های فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدارهای روز گذشته تیم فوتبال متز در حالی که میزبان لیل بود با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم شکست خورد. دیگر دیدار روز گذشته را تیم های لانس و پاری سن ژرمن برگزار کردند که در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند.

نتایج کامل هفته دوم رقابت های لوشامپیونه به این شرح است:

* اوسر صفر - بوردو 2

* لوران 2 - موناکو یک

* مارسی صفر - رن صفر

* نانسی یک - کان صفر

* نیس یک - استراسبورگ صفر

* سنت اتی ین 3 - والنسین یک

* سوشو یک - لومان

* متز یک - لیل 2

* لانس صفر - پاریسن ژرمن صفر