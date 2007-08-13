توقف پاری سن ژرمن در هفته دوم باشگاه های فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدارهای روز گذشته تیم فوتبال متز در حالی که میزبان لیل بود با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم شکست خورد. دیگر دیدار روز گذشته را تیم های لانس و پاری سن ژرمن برگزار کردند که در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند.
نتایج کامل هفته دوم رقابت های لوشامپیونه به این شرح است:
* اوسر صفر - بوردو 2
* لوران 2 - موناکو یک
* مارسی صفر - رن صفر
* نانسی یک - کان صفر
* نیس یک - استراسبورگ صفر
* سنت اتی ین 3 - والنسین یک
* سوشو یک - لومان
* متز یک - لیل 2
* لانس صفر - پاریسن ژرمن صفر
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