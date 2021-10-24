ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مشاور استاندار بوشهر در امور ایثارگران با تبریک میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق علیه‌السلام خدمات‌رسانی به جامعه ایثاری را امری مهم دانست و اظهار داشت: ایثارگران در عرصه‌های مختلف از جمله ۸ سال دفاع مقدس حماسه‌های گوناگونی خلق کردند و این رشادت‌ها تا همیشه ماندگار است.

استاندار بوشهر تبیین رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس به‌ویژه برای نسل‌ها که آن دوران جنگ تحمیلی به یاد ندارند را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: رشادت رزمندگان سبب اقتدار و عزت ایران اسلامی شد و قدردانی از خدمات ایثارگران یک ضرورت است.

وی فرهنگ جهاد و شهادت را سبب ماندگاری و تقویت نظام اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

محمدی‌زاده با بیان اینکه سید علی موسوی‌نژاد مشاور پیشین استاندار در امور ایثارگران، شخصیت فرهنگی، محقق، مورد احترام است گفت: وی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای مسئولیت‌های متعددی بوده که خدمات و تلاش‌های آن ستودنی است.

وی با اشاره به اینکه همه خدمات و مجاهدت انسان‌ها، نزد ایزد منان ماندگار است گفت: خدمات و فعالیت در رسیدگی به جامعه ایثارگری نزد خداوند متعال محفوظ است.

محمدی‌زاده با معرفی یوسف دشتی به‌عنوان مشاور استاندار بوشهر در امور ایثارگران افزود: دشتی از یادگاران ۸ سال دفاع مقدس در فعالیت‌ها دارای راهبرد و تاکتیک است و در این راستا وجود راهبرد و تاکتیک در برنامه پیروزی و موفقیت به همراه دارد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ایثارگران با خداوند متعال معامله کردند افزود: پاداش ایثارگران نزد پروردگار متعال محفوظ است و جانفشانی آنان تنها با پاداش خداوند قابل جبران است.

وی با معرفی یوسف دشتی به‌عنوان مشاور استاندار بوشهر در امور ایثارگران و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری بوشهر از خدمات شایسته سید علی موسوی‌نژاد قدردانی کرد.

مشاور جدید استاندار بوشهر در امور ایثارگران نیز با قدردانی از حسن اعتماد استاندار بوشهر در واگذاری این مسئولیت خاطر نشان کرد: ایثار در تعاریف به معنای از خودگذشتگی انسان به نفع دیگران است که خدمات‌رسانی در این عرصه ارزنده ترین فعالیت‌ها محسوب می‌شود