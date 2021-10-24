۶۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/ فوت ۱۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ظهر روز گذشته شنبه اول آبان ماه تا امروز دوم آبان ماه سه هزار و ۳۱ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

از بین مراجعه کنندگان مشکوک به کرونا به مراکز درمانی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر ۶۸۶ بیمار مبتلای قطعی کرونا بوده‌اند که ۲۵۳ نفر از آنها در مراکز درمانی استان بستری شده‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۲۴۹ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در حال حاضر نیز یک هزار و ۳۲۴ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۷۶ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

کل موارد فوت شده ناشی از کرونا اعم از فوت قطعی و مشکوک به این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۳ نفر بوده است که تاکنون تست ۱۰ نفر مثبت اعلام شده است.