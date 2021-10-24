واکسینه شدن بیش از ۴.۶ میلیون نفر در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان کاشی با اشاره به سطح واکسیناسیون کرونا در خراسان رضوی، اظهار کرد: تاکنون بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار دز واکسن کرونا به گروه‌های هدف در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تزریق شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، سه میلیون و ۵۴ هزار نفر دز اول و یک میلیون و ۵۵۵ هزار نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند.

دبیر ستاد اجرایی مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این‌که در شرایط حاضر، بهترین راهکار در راستای پیشگیری از کرونا، واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است، از تمامی گروه‌های هدف که تاکنون موفق به دریافت واکسن نشده‌اند، درخواست کرد با مراجعه به مراکز واکسیناسیون، در این امر مشارکت داشته باشند.

وی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۹۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زیر پوشش این دانشگاه بستری شدند و همچنین ۱۴۲ بیمار بدحال نیز در بخش‌های مراقبت ویژه این دانشگاه بستری هستند.