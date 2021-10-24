به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی با اشاره به توقیف چهار فروند شناور غیرمجاز صید ترال در آب‌های خلیج فارس، اظهار کرد: به دستور مقام قضایی و در پی گزارش اداره شیلات شهرستان بندرلنگه، این چهار شناور توسط ناوگروه منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناسایی و در حوالی جزیره ابوموسی و جنوب جزیره سیری توقیف شدند.

وی ابراز داشت: به منظور صیانت از حقوق عامه و تسهیل زمینه فعالیت بیشتر برای صیادان بومی، با صدور دستور ویژه قضایی، توقیف شناورهای غیرمجاز در آب‌های استان هرمزگان به مأموریت مشترک شیلات، دریابانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

صالحی با بیان اینکه صید ترال باعث تخریب محیط زیست دریا می‌شود که باید با آن به شدت برخورد کرد، گفت: دریا موهبتی الهی است که امروز در اختیار ما قرار دارد و باید از آن به عنوان امانتی برای آیندگان مراقبت کنیم و این امر مستلزم قاطعیت در حفاظت از زیستگاه‌های آبزیان و برخورد جدی با متخلفین است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از ثروت‌های ملی در دریا و مقابله با صید ترال، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به سیاست‌های ابلاغی، برخورد قاطعانه و بدون اغماض با افرادی که از طریق صید غیرمجاز، معیشت مردم و صیادان بومی را به خطر می‌اندازند در دستور کار خود قرار داده است.