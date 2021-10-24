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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۴۴

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد؛

توقیف ۴ شناور صید ترال در آب‌های خلیج فارس

توقیف ۴ شناور صید ترال در آب‌های خلیج فارس

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف ۴ فروند شناور غیرمجاز صید ترال در آب‌های خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی با اشاره به توقیف چهار فروند شناور غیرمجاز صید ترال در آب‌های خلیج فارس، اظهار کرد: به دستور مقام قضایی و در پی گزارش اداره شیلات شهرستان بندرلنگه، این چهار شناور توسط ناوگروه منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناسایی و در حوالی جزیره ابوموسی و جنوب جزیره سیری توقیف شدند.

وی ابراز داشت: به منظور صیانت از حقوق عامه و تسهیل زمینه فعالیت بیشتر برای صیادان بومی، با صدور دستور ویژه قضایی، توقیف شناورهای غیرمجاز در آب‌های استان هرمزگان به مأموریت مشترک شیلات، دریابانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

صالحی با بیان اینکه صید ترال باعث تخریب محیط زیست دریا می‌شود که باید با آن به شدت برخورد کرد، گفت: دریا موهبتی الهی است که امروز در اختیار ما قرار دارد و باید از آن به عنوان امانتی برای آیندگان مراقبت کنیم و این امر مستلزم قاطعیت در حفاظت از زیستگاه‌های آبزیان و برخورد جدی با متخلفین است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از ثروت‌های ملی در دریا و مقابله با صید ترال، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به سیاست‌های ابلاغی، برخورد قاطعانه و بدون اغماض با افرادی که از طریق صید غیرمجاز، معیشت مردم و صیادان بومی را به خطر می‌اندازند در دستور کار خود قرار داده است.

کد مطلب 5334801

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