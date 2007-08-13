ارزانترین بلیط متروی دنیا در تهران

مهندس جعفر ربیعی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بهای بلیط برای هر سفر در متروی مسکو بیش از نیم دلار و در شهرهای اروپایی حدود 2 یورو است و این در حالی است که بهای بلیط مترو برای هرسفر در تهران حداکثر 150 تومان است.

وی بهای بلیط متروی تهران را با متروهای دنیا قابل مقایسه ندانست و یادآور شد: در متروی هیچ کجای دنیا نمی توان یک مسیر 60 کیلومتری را با استفاده از 3 قطار و تنها با پرداخت 150 تومان طی کرد و در این خصوص متروی تهران در جهان رکورد دار است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران همچنین خاطرنشان کرد: طی مسیر 60 کیلومتری مترو از ایستگاه گلشهر تا حرم مطهر تنها با پرداخت 150 تومان میسر می شود و این در حالی است که طی این مسیر توسط وسائل نقلیه دیگر نظیر تاکسی و حتی اتوبوس بسیار گرانتر از بهای بلیط مترو است.

وی در مورد بهای 150 تومانی بلیط های تک سفره مترو تأکید کرد: ما نباید منافع اکثریت را فدای منافع اقلیت کنیم و باید با در نظر گرفتن تشویق ها و تسهیلات لازم و موثر و حتی دشوار کردن استفاده از بلیط های تک سفره، هر چه بیشتر به سمت استفاده از بلیطهای اعتباری برویم، چون هم به نفع مردم و هم به نفع مترو خواهد بود.

مهندس ربیعی اضافه کرد: ما در این خصوص موظف به اجرای تصمیمات نهادهای مسئول هستیم ولی به هر حال هزینه های مترو باید تأمین شود و اگر تصمیمی درباره کاهش بهای بلیط اتخاذ گردد باید برای تأمین منابع آن نیز اقدامات لازم درنظر گرفته شود.