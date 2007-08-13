محمد عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با وجود اینکه بر اساس اصل 29 قانون اساسی باید تمامی آحاد جامعه از طریق منابع دولتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند، اما باید گفت نه تنها این امر تا کنون محقق نشده بلکه خدمات ارائه شده نیز به هیچ عنوان مطلوب نبوده و نتوانسته رضایت مردم را فراهم کند .

وی تصریح کرد : چندین سازمان بیمه گر در کشور فعال هستند که هر کدام بر اساس شرایط تعریف شده خود خدمات ارائه می دهند و این در حالی است که تفاوت های فاحشی در نحوه ارائه خدمات مشاهده می شود و درصد بالایی از جمعیت کشور فقط به صورت اسمی تحت پوشش بیمه بوده و از دریافت خدمات مطلوب محروم هستند .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، نظام بیمه گری در ایران را بر هم ریخته توصیف کرد و گفت : بیمه شدگان خدمات یکسان دریافت نمی کنند و همواره یک نوع به هم ریختگی در ارائه خدمات بیمه ای در کشور مشاهده شده است.

عباسپور اظهار داشت: مسئولان سازمان های بیمه گر همواره مدعی برتر بودن در دنیا در ارائه خدمات بیمه ای هستند در حالی که این امر به هیچ عنوان واقعیت ندارد و باید گفت در این زمینه فاصله بسیاری با سایر کشورها داریم .