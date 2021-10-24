موانع ثبت جهانی بسطام احصاء شده است/ تبیین اهمیت گردشگری شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به شاهرود و در نشست بررسی موانع پیش روی ثبت جهانی محوطه تاریخی بسطام به میزبانی سالن جلسات بخشداری با بیان اینکه موانع موجود در راه ثبت جهانی بسطام احصا شده است، تاکید کرد: برای رفع این موانع نیاز به اقدام عاجل و جدی است که در سایه همراهی مدیران مربوطه میسر خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسئولان مرتبط با حوزه گردشگری و میراث فرهنگی باید ثبت جهانی بسطام را اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، بیان کرد: استان سمنان دارای دو شهر نمونه گردشگری است که یکی از آنها بسطام است همچنین باید گفت این شهر پتانسیل‌های بسیار مهم و غنی در حوزه صنعت گردشگری دارد که یکی از راهکارهای توسعه اشتغال محسوب می‌شود.

اهمیت گردشگری

استاندار سمنان با اشاره به اینکه حوزه گردشگری دارای ویژگی‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های زود بازده و پر منفعت اقتصادی اشاره کرد، ابراز داشت: گردشگری شاهرود با داشتن ظرفیت‌های عظیم بسطام می‌تواند منشأ اشتغال نیز باشد اما نیاز است که روش تأمین درآمد اقتصادی در این شهر مستعد تغییر کند تا از ظرفیت ارزشمند گردشگری و تفریحی استفاده مناسب بهتری شود.

هاشمی با بیان اینکه اقدامات مرتبط با ثبت جهانی بسطام با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود زیرا بسطام ظرفیت‌های عظیمی در این حوزه دارد، گفت: تلاش ما بر این است که قانون را به نفع مردم تفسیر کنیم در نتیجه باید به دنبال تسهیل امور بود از سوی دیگر یکی از مباحث مهم که می‌تواند در بسطام حائز اهمیت باشد، مقوله طرح گردشگری است که از سه راه ابرسج تا کوه بریده نزدیک شاهرود می‌بایست به صورت جدی پیگیری شود تا نتایج آن برای همه مردم روشن شود.

ثبت جهانی بسطام نیازمند اعتبار

حمید رضا دوست محمدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه بسطام یکی از شهرهای نمونه گردشگری و پذیرای توریست‌ها و گردشگرهای داخلی و خارجی است، گفت: شهرستان شاهرود دارای ظرفیت‌های عظیم گردشگری است که یکی از قطب‌های مهم‌گردشگری آن بسطام محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بسطام به واسطه داشته‌های خود بسیار قابلیت مطرح شدن در سطح جهانی را دارد، بیان داشت: ایجاد پایگاه ملی مجموعه تاریخی بسطام یکی از اقداماتی بود که برای پیگیری ثبت جهانی این شهر نمونه گردشگری به‌کار بستیم و آثار خوبی نیز داشته است اما باید گفت برای تهیه ضوابط اختصاصی و بافت تاریخی و مرمت مجموعه تاریخی بسطام شامل امامزاده، بایزید بسطامی، ایوان اولجایتو و… نیازمند اعتبارات هستیم که البته این اعتبارات درخواست شده و امیدواریم که شاهد تأمین آن هم باشیم.