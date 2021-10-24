به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نقی‌پور اظهار کرد: مردم با واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، و رسانه‌ها با آگاه‌سازی جامعه به عنوان بال‌های کادر درمان در زمینه اطلاع‌رسانی می‌توانند آگاهی مردم را نسبت به فواید واکسن بالا ببرند.

وی افزود: بر این اساس ستاد کرونای دانشگاه اخیراً جلسه تشکیل داد و برای افزایش سرعت واکسیناسیون تمهیداتی در این جلسه در نظر گرفته شد که با کمک خود مردم، تلاش مسؤولان و همیاری رسانه‌ها، اهداف سرعت بخشی به واکسیناسیون را محقق بخشیم.

نقی‌پور ادامه داد: تاکنون ۷۸ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال آذربایجان‌شرقی واکسینه شده‌اند اما آمار کل جمعیت واکسینه شده استان حدود ۶۴ درصد است که از این بابت رتبه‌های بالای کشور را حائز هستیم.

وی با هشدار به اینکه از هفته جاری ۲ شهرستان آذربایجان‌شرقی در وضع قرمز کرونایی قرار گرفت، گفت: قرمز شدن وضعیت کرونا در شهرستان‌های جلفا و مرند زنگ خطر اوج‌گیری دوباره پیک پنجم و ورود به پیک ششم را به صدا درآورد.

وی تاکید کرد: جلفا به علت توریستی بودن و سفرهای زیاد به این شهرستان، مستعد وضع قرمز کرونایی است و باید از هموطنان خواهش کنیم تا از سفر به این شهرستان پرهیز کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین ادامه داد: میزان استفاده از ماسک در آذربایجان‌شرقی کاهش یافته که این کاهش در شهرستان‌های جلفا و مرند بیشتر گزارش شده است.