به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار کتاب «بایسته های پارلمان تک مجلسی و دو مجلسی» حسن گروسی معاون پارلمانی صدا و سیما در خصوص این کتاب نوشت: پارلمان مرکز تصمیم‌گیری در هر نظام مردم‌سالار و موثر بر همه ارکان یک جامعه سیاسی است که شکل و ساختار آن نیز می‌تواند بر این مناسبات تاثیرگذار باشد. دومجلسی یا تک‌مجلسی بودن نظام تقنینی اثری مستقیم بر روند قانون‌گذاری، سازوکار نظارت و توازن قوا، کارآمدی کلیت نظام حقوقی، برقراری عدالت و میزان مشارکت شهروندان در امر قانون‌گذاری، حفظ منافع عمومی و پاسداری از حقوق اقلیت‌ها دارد.

نمی‌توان تجویزی کلی در این زمینه داشت که نظام تک‌مجلسی بهتر است یا دومجلسی؟ هرچند نظام‌های دومجلسی به لحاظ تاریخی معمولاً در جوامع طبقاتی شکل گرفته است، اما امروزه به دلایل گوناگون پارلمان تک‌مجلسی نیز با اقبال عمومی مواجه شده است و تعداد قابل ملاحظه‌ای از نظام‌های دومجلسی به تک‌مجلسی تغییر یافته‌اند.

به‌حول و قوه الهی همزمان با میلاد با برکت پیامبر اکرم، حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) کتاب «بایسته‌های پارلمان تک مجلسی و دو مجلسی» که بخشی از آن برآمده از رساله دکترای اینجانب با عنوان «امکان سنجی ایجاد نظام دو مجلسی با تاکید بر ظرفیت‌های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد، منتشر گردید.

اثر حاضر به مطالعه سنجه‌ها و معیارهای پارلمان تک‌مجلسی و دومجلسی، مزایا و معایب هر یک پرداخته و در انتها مدلی مطلوب برای قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است.

یافته‌های نهایی این نوشتار با در نظر داشتن شاخص‌های تعیین‌کننده در دو بخش اصلاح نظام ساختاری تک‌مجلسی و امکان ایجاد مجلس دوم، در قالب دو الگوی نظام دو مجلسی متقارن و الگوی توازن محافظه‌گرایی و تحول‌خواهی ارائه گردیده و سعی می‌کند تا الگویی مناسب برای اصلاح ساختار نظام تقنینی کشور ارائه نماید.

نگارش این کتاب بر اساس نیازهای جدی کشور در حوزه قانون‌گذاری به‌ویژه با توجه به بندهای (۵)، (۳) و (۱۴) سیاست‌های نظام قانون‌گذاری تنظیم شده است و امیدواریم بتواند علاوه بر توسعه و تعمیق ادبیات حوزه قانونگذاری، در بازتنظیم ابتکارات تقنینی مرتبط با فرآیندهای ساختاری تقنینی موثر باشد و به عنوان منبعی جهت مراجعه پژوهشگران حقوق عمومی و مخصوصا علاقمندان به حوزه حقوق قانونگذاری مفید واقع گردد.

در این اثر سعی شده است تا علاوه بر استفاده از مطالعات میدانی و تجربیات عملی و واقعیت‌های بیرونی پارلمانی که برآمده از بیش از یک دهه حضور فعال در ساختارهای تقنینی می‌باشد، از مطالعات تطبیقی و تجربیات موفق پارلمانی کشورهای دیگر نیز بهره‌گیری شود.