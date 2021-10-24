مزار شهدای گمنام قرچک گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه و همزمان با سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمّد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) مزار شهدای گمنام شهرستان قرچک با حضور سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، خطیبی فرماندار قرچک، حجت‌الاسلام اسماعیلی امام جمعه، نوش‌آبادی نماینده مردم دیار ۱۵ خرداد در مجلس شورای اسلامی، خرمی شریف شهردار و دیگر مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا گلباران شد.

بر اساس این گزارش معاون رئیس جمهور به منظور شرکت در همایش نخبگان و فعالین فرهنگی اجتماعی در جوار مزار شهدای گمنام زیباشهر در این شهرستان حضور یافته است.