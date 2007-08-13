از نداشتن تشکیلات ضربه خوردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب اعتماد ملی در این دیدار پس از استماع گزارش و نقطه نظرات اعضا گفت: اولین موضوعی که بر آن تاکید می کنم و می گویم موضوع حزب و رعایت اخلاق حزبی است.

وی افزود: در گذشته یک پیروزی عظیم همراه با اقبال فوق العاده مردم نصیبمان شد و با رای مردم دو قوه (مجریه و مقننه) از سه قوه نصیب جریان ما شد اما چون تشکیلات نداشتیم هر کس هر چه خواست گفت وانجام داد و این عدم هماهنگی باعث شکاف گردید و عاملی شد که دو قوه را تحویل رقیب بدهیم .

دبیر کل اعتماد ملی تاکید کرد: آنچه مهم است رعایت اخلاق حزبی است و باید حزبی عمل نمائیم در غیر این صورت چنانچه پیروزی نصیب ما گردد از بین می رود.

کروبی در خصوص ائتلاف با اصلاح طلبان نیز گفت: ما اصلاح طلبانی در خط امام (ره) در چارچوب آرمانهای امام (ره) در چارچوب قانون اساسی با قرائت امام خمینی (ره) هستیم ، با قرائتی که فرمود میزان رای ملت است. حزب اعتماد ملی با گروه هایی که قابل اعتماد هستند صادقانه عمل می کنند و قواعد بازی را رعایت می کنند ، تعامل و تفاهم می کنیم اما سرنوشتشان را با آنها گره می زنیم.

دراین جلسه، علی اصغر کشاورز مقدم رئیس شورای مرکزی حزب دراستان سیستان و بلوچستان گزارشی از آخرین وضعیت حزب در استان، آرایش نیروهای سیاسی و بافت جمعیتی استان و تحلیل روند انتخابات گذشته و وضعیت موجود و شرایط استانی را ارئه نمود در ادامه دکتر طباطبایی عضو شورای استانی حزب نیز به صورت مبسوط تحلیل آخرین وضعیت منطقه سیستان را ارائه کرد.

کشاورز در پایان گزارش خود گفت: افکار عمومی در سطح استان متمایل به جریان اصلاحات است امیدواریم با تدبیر و سعه صدر 8 نماینده موجه و اصلح را با رای مردم روانه خانه ملت نمائیم.