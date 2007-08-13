218 تریلیون دلار؛ بیشترین رقم قبض موبایل در دنیا !

به گزارش خبرگزاری مهر، پدر این مرد مالزیایی از خط موبایلی استفاده می کرده است که باید با 23 دلار بدهی قطع می شده ، اما این موبایل از ماه ژانویه قطع نشده است.

به تازگی تله کام مالزی، شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطات بی سیم در این کشور، برای این مرد که یاهایا وهاب نام دارد، قبضی به مبلغ 806،400،000،000،000،01 رینگیت (واحد پول مالزی) درحدود 218 تریلیون دلار برای شارژ اکانت این موبایل فرستاده است.

به گفته برخی از مقامات آگاه این مرد موظف است، ظرف مدت 10 روز بدهی خود را پرداخت کرده یا برای خود وکیل بگیرد.

براساس گزارش پایگاه خبری انگلیسی theregister ، در این خصوص یاهایا، پسر صاحب این خط تلفن همراه، اظهار داشت : "اگر شرکت بخواهد نسبت به این مسئله اقامه دعوی کند، من آمادگی رودررو شدن با این مسئله را دارم. در حقیقت من نمی توانم منتظر رو در رو شدن با تله کام بمانم."

مبلغ درج شده در این قبض موبایل برابر با هزینه رومینگ 7/43 تریلیون ساعت مکالمه تلفنی در کانادا از طریق شبکه "ورزیون" و 17 برابر تولید ناخالص ملی آمریکا است.