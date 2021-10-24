انتصابات در دولت بر اساس شایستگی ها و ارائه برنامه دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر یکشنبه در همایش فعالان فرهنگی و اجتماعی قرچک که در محل گلزار شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه رئیس جمهور در امر انتصاب‌ها با دقت زیاد عمل می‌کند اظهار داشت: رئیس جمهور برای انتخاب افرادی مانند استانداران ساعت‌ها بحث و تبادل نظر انجام می‌دهند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در این دولت استراحت هیچ معنایی ندارد گفت: نیاز امروز کشور به مسئولان دلسوز است که به طور شبانه روزی مشغول خدمت باشند.

حسینی با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت و درمان گام‌های بسیار خوب و مؤثری برداشته شده است افزود: علی رقم اینکه در دولت قبل اظهار می‌شد که واردات واکسن به « fatf» گره خورده است اما امروز می‌بینیم که با یک حرکت جهادی در دولت سیزدهم امر واکسیناسیون به سرعت انجام شد و بدون مصلحت طلبی و داشتن منفعت برای مسئولان واردات واکسن حل شد و می‌بینیم مشکلات امروز به دلیل برخی واگذاری‌ها به افراد خاص است.

وی عنوان داشت: در حال حاضر مردم با مشکلاتی قبیل مشکلات معیشتی روبرو هستند که نتیجه کم کاری‌ها در دولت قبل می‌باشد و در حال حاضر کشور نیازمند یک تحول بزرگ است، سه قوه در حال فعالیت هستند و با هم فکری و اتحاد در حال رفع موانع و مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال، تولید و موارد سیاسی، اجتماعی هستند چرا که هدف، رفع مشکلات مردم در دورترین نقطه کشور است.

معاون رئیس جمهوری گفت: در دو ماه گذشته شاهد عزم و اراده جدی برای رفع تحول در نظام بانکی، مالیات، درمانی، اقتصادی و اشتغال هستیم، در کشور نیروهای جوان متخصص نخبه و انقلابی وجود دارد و باید از پتانسیل این نیروهای استفاده کرد و هدف اصلی به کار گیری نیروهای انقلابی و مؤمن در کشور است.

وی خاطر نشان کرد: مترو دشت ورامین باید با اولویت در دستور کار قرار گیرد و از استاندار جوان تهران می‌خواهیم که این موضوع را در دستور کار قرار دهد و در هیأت دولت مطرح نماید تا هر چه زودتر معضل رفع شود.

حسینی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران در ۴۲ سال گذشته همیشه در تحریم بوده است، دشمنان نظام و انقلاب همیشه باعث بروز مشکل بودند و تفرقه افکنی می‌کردند، در کشور عده‌ای به موضوع برجام اشاره می‌کنند و می‌گویند به سمت آمریکا برای توافق پیش برویم ولی توافقی که ضمانت اجرایی ندارد از اصل غلط است چرا که ما به توافقات عمل می‌کنیم ولی دشمنان نظام به راحتی به از زیر بار تعهدات خود خارج می‌شوند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور عنوان داشت: قرآن کتابی است که به حضرت محمد نازل شده است، باید توصیه‌ها و دستورات قرآن عمل کنیم، عمل به توصیه‌های قرآن باعث می‌شود تا به جلال و شکوفایی عظمت برسیم‌.