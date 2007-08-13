دستگاه عسکبرداری از نانوذرات به تولید انبوه رسید

دکتر سعید سرکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محققان فناوری نانو در کشور سال گذشته موفق شدند دستگاه STM را با قابلیت عکسبرداری از ذرات نانومتری در کشور تولید کنند و در سال جاری به سفارش های خریدی که داشتیم، این دستگاه مورد توجه خارجی ها نیز قرار گرفته است.

وی یاد آور شد: دستگاه های مبتنی بر فناوری نوین از ارزش افزوده و سرریز تکنولوژی بیشتری نسبت به دیگر دستگاه هایی که در پزشکی تولید می شوند برخوردارند و در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی پزشکی نیز پس از ورود به این عرصه دریافتیم که ورود به عرصه تولید تجهیزات پزشکی به گونه ای نیست که تولیدات در مقیاس انبوه انجام گیرد زیرا در مقابل بازار قابلیت پذیرش این حجم از تولیدات را ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: تولید انبوهی که از آن برای تولیدات مبتنی بر فناوری نوین نام برده می شود تنها بر اساس نیاز مشتری صورت می گیرد زیرا تولید تجهیزات پزشکی مبتنی بر فناوری های نوین در تیراژ کم تر مقرون به صرفه تر خواهد بود.

وی اضافه کرد: هم اکنون دستگاه STM تولید ایران به مرحله تولید انبوه رسیده است و 10 سفارش خرید برای آن از مراکز داخلی و خارجی دریافت شده است. این دستگاه با توانایی عسکبرداری از نانوساختارها در مهندسی و چیدمان مولکول ها و به ویژه مولکول های دارویی نقش عمده ای ایفا می کند.