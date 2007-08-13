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۲۲ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۳۴

سوریان در گفتگو با مهر:

شکست در نیکولای پتروف برایم لازم بود / اشتباهات بلغارستان را تکرار نخواهم کرد

شکست در نیکولای پتروف برایم لازم بود / اشتباهات بلغارستان را تکرار نخواهم کرد

قهرمان کشتی فرنگی جهان گفت: حضور در جام نیکولای پتروف و شکست مقابل حریف روس برایم لازم بود تا بتوانم با شناخت نقاط ضعف و قوت در رقابتهای جهانی اشتباهات گذشته را تکرار نکنم.

حمید سوریان فرنگی کار وزن 55 کیلوگرم کشورمان و دارنده 2 مدال طلای رقابتهای بزرگسالان جهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: مدتها بود که تمرینات منظم و خوبی را پشت سر می گذاشتم و لازم بود تا با حضور در یکی دو جام مهم نقاط ضعف و قوتم را شناسایی کنم. طبق برنامه کادر فنی در تورنمنت نیکولای پتروف بلغارستان که از مهمترین میادین کشتی فرنگی دنیاست حضور یافتم و فکر می کنم تجربیات حضور در این میدان حساس درجهانی باکو برایم بسیار مثمرثمرباشد.
وی ادامه داد: شکست درجام نیکولای پتروف برایم لازم بود تا بتوانم با شناخت نواقص و رفع آنها درجهانی عملکرد خوبی داشته باشم و بدون تکرار اشتباهات گذشته به عنوانی که ماه هاست خودم و مربیان برایش برنامه ریزی کرده ایم دست یابم.

سوریان درخصوص وضعیت آمادگی بدنی خود گفت: ما در شرایط فشار راهی بلغارستان شدیم و نه تنها من بلکه هیچ کدام از نفرات اعزامی در شرایط ایده آل آمادگی به سر نمی بردند. هم اکنون حدود یک ماه تا اعزام تیم به باکو فرصت باقی است و مطمئنا در این فاصله با کمک کادرفنی تیم ملی که انصافا زحمات فراوانی برای اردونشینان می کشند به اوج آمادگی خواهیم رسید.

وی درپایان گفت: رقابتهای باکو به دلیل ملاک بودن آن برای کسب سهمیه المپیک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نفرات اول تا هشتم این میدان بصورت مستقیم راهی بازیهای المپیک 2008 پکن خواهد شد، بنابراین تمام سعی و تلاشم را بکارمی بندم تا ضمن تکرار موفقیتهای گذشته بتوانم سهمیه حضور در رویداد بزرگ سال بعد را کسب نمایم. انگیزه خوبی دارم و با توکل به خدا تمرینات خود را منظم تر ازقبل پیگیری خواهم کرد تا با فرمی ایده آل راهی باکو شوم.

کد مطلب 533512

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