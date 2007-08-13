"ساعت شلوغی" 50 میلیون دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد، هرچند این میزان فروش چشمگیر بود، اما فیلم جدید نتوانست از 4/67 میلیون دلار فروش "ساعت شلوغی 2"، قسمت قبلی این مجموعه در سال 2001 فراتر برود.





جکی چان و کریس تاکر در صحنه‌ای از "ساعت شلوغی"

در همین حال فانتزی "استارداست" و کمدی "اردوی پدر" سونی پیکچرز که به نوعی دنباله فیلم موفق "مهد کودک پدر" در سال 2003 است، به ترتیب با 9 و 6/3 میلیون دلار افتتاح شدند."اولتیماتوم بورن" یونیورسال در هفته دوم اکران، حدودا 7/33 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش داخلی خود را به 3/132 میلیون دلار رساند. فیلم جدید "بورن" دومین فیلم پرفروش این هفته بود. "فیلم سیمپسن ها" هم با 1/11 میلیون دلار رده سوم جدول را از آن خود کرد. این فیلم در سه هفته در مجموع 152 میلیون دلار فروش داشته است.در شرایطی که دنباله های تابستانی به پایان می رسند، جدیدترین فیلم مجموعه "ساعت شلوغی" با موانعی روبرو بود: شش سال از اکران فیلم قبلی می گذرد و در این مدت کریس تاکر بازیگر سیاه پوست و پرحرف در فیلم دیگری بازی نکرده است. برت رتنر بار دیگر روی صندلی کارگردانی نشسته تا تماشاگران در این دنباله 140 میلیون دلاری، مجددا شاهد بازگشت تاکر و جکی چان در نقش دو کارآگاه ناساز باشند که این بار در پاریس در کنار هم قرار گرفته اند. فیلم درجه PG-13 "ساعت شلوغی 3" با متوسط 297/13 دلار فروش در هر سینما در 3778 سالن به فروشی در حد 2/50 میلیون دلار دست یافت.موزیکال "اسپری مو"، دیگر فیلم در حال اکران نیولاین، در چهارمین هفته اکران 31 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با تقریبا 4/6 میلیون دلار رده ششم جدول را از آن خود کرد. مجموع فروش داخلی این فیلم 92 میلیون دلار شده است. رده پنجم جدول با 5/6 میلیون دلار به "آندرداگ" رسید، و "اکنون شما را چاک و لری اعلام می‌کنم"، "هری پاتر و محفل ققنوس" و "رزرو ممنوع" به ترتیب با 9/5، 4/5 و 9/3 میلیون دلار رده های هفتم تا نهم را به خود اختصاص دادند.فیلم فانتزی "استارداست" به کارگردانی متیو وون که بر مبنای رمان نیل گیمن ساخته شده، با وجود گروهی بازیگر شناخته شده شامل رابرت دنیرو و میشل فایفر، شروعی نه چندان امیدوارکننده داشت. این فیلم که درجه PG-13 دارد در هفته اول اکران در 2540 سینما حدود 9 میلیون دلار فروخت و در رده چهارم قرار گرفت."استارداست" که از پنجشنبه گذشته در روسیه نیز اکران شده، در ماه اکتبر در بیشتر کشورهای اروپایی به نمایش در می آید.فیلم درجه PG "اردوی پدر" با بازی کوبا گودینگ جونیر که از چهارشنبه گذشته اکران شده، در 2332 سینما تنها 6/3 میلیون دلار فروش داشت و رده دهم جدول را از آن خود کرد.در تعطیلات هفتگی، فیلم افسانه علمی "ترانسفورماتورها" حدود 3/3 میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه در رده یازدهم جدول قرار گرفت، مجموع فروش خود را به حدودا 303 میلیون دلار رساند تا چهارمین فیلم امسال باشد که فروش آن از 300 میلیون دلار می گذرد. این یک رکورد تابستانی جدید است و یکی از عواملی که باعث شده مجموع فروش فیلم ها در تابستان امسال شش درصد بیشتر از رکورد تابستان 2004 باشد.مجموع فروش 10 فیلم برتر این هفته در مقایسه با سال گذشته این موقع همچنان چشمگیر است. پارسال در چنین هفته ای فیلم "شب های تالادگا: ترانه ریکی بابی" در هفته دوم اکران به فروشی در حد 1/22 میلیون دلار دست پیدا کرده بود. 10 فیلم پرفروش این هفته در مجموع 7/135 میلیون دلار فروختند که 31 درصد بیشتر از سال گذشته است.برای هفته منتهی به پنجشنبه، مجموع فروش فیلم ها 2/282 میلیون دلار بود که در مقایسه با 2/229 میلیون دلار فروش در موعد مشابه در سال گذشته، حدود 23 درصد افزایش نشان می دهد. مجموع فروش داخلی فیلم ها از ابتدای سال تا به حال 32/6 میلیارد دلار شده که هفت درصد بیشتر از 91/5 میلیارد دلار سال گذشته این موقع است.