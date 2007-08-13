نخستین ویلچر دو دنده ای جهان با هدف کمک به معلولین ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویلچر که حاصل طراحی متخصصان شرکت "ویلچرهای جادویی" است نخستین ویلچر دو دنده ای جهان بوده و با کسب نشان نقره در مسابقات بین المللی طراحی های منحصربفرد رسما به جهانیان و به ویژه جامعه معلولین جهان معرفی شد.

گیربکس کاهشی قوسی این ویلچر جدید از مکانیسمی مشابه مکانیسم به کار رفته در دوچرخه هایی استفاده می کند که به کاربر اجازه می دهد تا نشیمنگاه خود را تنها با استفاده از نیمی از نیرویی که همواره مورد استفاده قرار می گیرد بالا ببرد و سیستم را در حالی که رو به بالا می برد به راحتی متوقف کند.

بر اساس گزارش گیزمگ، این فناوری نوین به وسیله متصل کردن چرخ های دنده ای به ویلچرهای سنتی عمل کرده و از حیث ساختاری انطباق 75 درصدی با آنها دارد.

این ویلچر جدید از فیبرهای کربنی ساخته شده و تنها با رنگ مشکی روانه بازار خواهد شد.

به گفته متخصصان برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال استفاده از ویلچرهای با شتاب و بدون نیاز به استفاده از باتری هستند، این گزینه راه حل خوبی است.