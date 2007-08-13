منابع عظیم نفت و گاز تنوع زیستی خزر را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکترمحمد باقر نبوی در مراسم بزرگداشت روز جهانی خزر که شب گذشته به مناسبت اولین سالروز لازم الاجرا شدن کنوانسیون محیط زیست دریای خزر برگزار شد، افزود : امیدوارم بتوانیم با تکیه بر همکاریهای فرا بخشی نهادهای دولتی وغیر دولتی ، بخش خصوصی و مشارکتهای مردم ، بخصوص مشارکت مستقیم ساکنین سواحل دریای خزر در همه مراحل تصمیم سازی ، تصمیم گیری، اجرا و نظارت در سطح ملی وهمچنین با تکیه بر همکاریهای منسجم منطقه ای و بین المللی بر مشکلات زیست محیطی دریایی خزر غلبه کنیم .

وی گفت: امید است با برخورداری از ساختارهای سازمانی و مالی مناسب ، استفاده بهینه از توان کارشناسی و نیروهای متخصص ، بهره گیری از قوانین و مقررات ملی و تطابق آنها با الزامات قانونی کنوانسیون تهران و پروتکلهای الحاقی آن و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها، بتوانیم به تعهدات خود در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پروتکلهای آن عمل کنیم.

مدیر کل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: با توجه به وجود منابع عظیم نفت وگاز و وابستگی اقتصادی کشورهای منطقه به این صنعت، افزایش روز افزون فعالیتهای حمل و نقل و رو به ازدیاد کشاورزی و صید بی رویه آبزیان ، بیم آن می رود که آلودگیهای گوناگون دریای خزر بیش از پیش افزایش یافته و گونه های مهاجم بیشتری به این دریای محصور راه پیدا کنند.

وی ادامه داد : در این صورت صنعت ماهیگیری و تنوع زیستی منطقه بیش از پیش به خطر می افتد به همین دلیل نهائی کردن، تصویب و لازم الاجرا شدن پروتکلهای پبیش بینی شده در کنوانسیون تهران مهمترین ضرورت همکاریهای منطقه ای در قالب این کنوانسیون به شمار می رود.

وی اظهارکرد: امیدواریم بتوانیم با حمایت و همکاریهای نهادهای دولتی مرتبط به عنوان مراجع ذیصلاح ملی ، پروتکلهای الحاقی کنوانسیون را هر چه سریعتر اجرایی کنیم چرا که تنها از طریق اجرای آنهاست که می توان به آینده ای روشن و پربار برای دریای خزر دست یافت .

نبوی گفت: در نهایت این امر منجر به بهبود وضعیت زیست محیطی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنین سواحل دریای خزر و همچنین مردم کشورهای منطقه خواهد شد.