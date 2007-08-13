اخبار کوتاه از ورزش اراک

- به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تیم والیبال بانوان شهرستان خمین با قهرمانی دراستان مرکزی به مسابقات کشوری این رشته ورزشی راه یافت. این مسابقات انتخابی بین هشت تیم خمین، اراک، ساوه، تفرش، محلات، دلیجان، شازند و کمیجان طی دو روز در سالن بانوان خمین برگزار شد. در این دوره از مسابقات ‪ ۱۰۰‬والیبالیست زن از استان مرکزی با یکدیگر به رقابت پرداختند. مسابقات کشوری والیبال بانوان ‪ ۲۵‬مردادماه در تهران برگزار می‌ شود.‬



- تیم بانوان شهرستان خمین عنوان برتر مسابقه کشوری کاراته سبک دای دو جوکو را کسب کرد.‪ ۲۰۰‬ورزشکار از استانهای تهران ، خراسان ، قزوین ، قم ، مرکزی و چهارمحال بختیاری در این مسابقات به رقابت پرداختند. در رده نوجوانان فاطمه الوندی مقام اول، زهرا مومنی دوم و در وزن کمتر از ‪ ۴۰‬کیلوگرم زهرا بیات و معصومه بیات مقام دوم و سوم، در وزن45 ‬کیلوگرم پروین زلقی، ملیحه رضایی و فایزه مرزداربه ترتیب رتبه اول تا سوم، در رده جوانان، در وزن ‪ ۵۰‬کیلوگرم مریم قاصدی ، نوشین سرلک و آرزو بهشتی اول تا سوم، در وزن ‪ ۵۵‬کیلوگرم انسیه حسنی، شیما سرلکی و هما داودی رتبه اول تا سوم ، بزرگسالان در وزن ‪ ۵۰‬کیلوگرم عادله محمدی و سمیرا سرلک رتبه اول و دوم و در وزن زیر‪ ۶۰‬کیلوگرم فریبا بیات رتبه سوم و در وزن کمتر از ‪ ۶۵‬نیز فاطمه فرجی رتبه سوم را بدست آورند.‬



-تیم شن سا ساوه در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، مقابل پرسپولیس خوزستان به پیروزی رسید. این رقابت که در اهواز برگزار شد، تیم های فوتسال پرسپولیس خوزستان و شن سا ساوه با هم به رقابت پرداختند که در پایان با برتری ۳ بر ۲ تیم شن ساوه خاتمه یافت. هم اکنون تیم شن سا بدون احتساب نتایج هفته پنجم ، با کسب 6 امتیاز از 4 بازی در مکان چهارم جدول رده بندی جای دارد. در دیگر دیدار های هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، تیم فولاد ماهان اصفهان 6 بر 5 از سد ارم کیش قم گذشت، منصوری قرچک 6 بر5 زغال سنگ کرمان را شکست داد، استقلال تهران برابر میهمان خود علم و ادب مشهد به نتیجه مساوی دست یافت و دیدار فلامینگو قزوین و راه ساری با تساوی 6 بر 6 به پایان رسید .



- مسابقات انتخابی کیک بوکسینگ استان مرکزی جهت شرکت در المپیاد ایرانیان در اراک برگزار شد. این دوره از مسابقات با شرکت 65 ورزشکار در قالب 11 تیم از شهرهای مختلف استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهید باهنر اراک برگزار شد. این پیکار ها که در 11 وزن برگزار شد در پایان و در مجموع امتیازات تیمی، باشگاه آلومنیوم سازی اراک قهرمان شد و تیم های موی تای و المپیک به ترتیب در مکان های دوم و سوم ایستادند. همچنین کاپ اخلاق این مسابقات به تیم واگن پارس اهداء شد. نفرات برتر این دوره از مسابقات به اولین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان اعزام خواهند شد. مسابقات کیک بوکسینگ المپیاد ایرانیان از 31 مرداد ماه به مدت 3 روز در استان همدان برگزار می شود .



- محمدرضا انعامی ، عنوان قهرمانی مسابقات دسته منهای 105 کیلوگرم قویترین مردان استان مرکزی را از آن خود کرد. در این دوره از مسابقات که روز یک شنبه در باشگاه مردان آهنین اراک برگزار شد، ورزشکارانی از شهر های اراک و ساوه به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان ، محمدرضا انعامی از اراک به مقام قهرمانی دست یافت. مهدی باختری ، محسن ده نمکی و مهدی یساولی، همگی از اراک به ترتیب عناوین دوم تا چهارم این مسابقات را از آن خود کردند. این پیکار ها در دو مرحله برگزار شد که طی آن ، ورزشکاران در رشته های بلند کردن کنده 115 کیلویی، حمل دو چمدان 130 کیلوگرمی و لیفت 250 کیلویی به رقابت با یکدیگر پرداختند. نفرات برتر این مسابقات به رقابت های قهرمانی کشوری اعزام خواهند شد. مسابقات دسته منهای 105 کیلوگرم قویترین مردان از 30 مرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد و تیم استان مرکزی با 4 ورزشکار در این پیکارها شرکت می کند .