کاهش ذخایر آبزیان در دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه واعظ جوادی در مراسم بزرگداشت روز جهانی خزر که شب گذشته به مناسبت اولین سالروز لازم الاجرا شدن کنوانسیون محیط زیست دریای خزر برگزار شد، افزود : دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی بیش از 44 درصد از کل آبهای درون خشکی جهان را در خود جای داده است .

وی گفت: دریای خزر که از دیر باز پل ارتباطی میان قاره های اروپا و آسیا را فراهم آورده است " لقب مروارید اوراسیا " را گرفته است و به لحاظ دارا بودن منابع آبزیان و بخصوص ماهیان خاویاری ، منابع عظیم نفتی وگاز، موقعیت استراتژیک به عنوان شاه راه تجاری اروپا و شبه جزیره عربستان، مناطق جنوبی خزر و آسیایی شرقی و همچنین تنوع زیستی و پتانسل بالای طبیعت گردی ، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به عنوان نمادی از فرصت های پر شمار در سطح منطقه ای و جهانی مطرح بوده است ، بطوریکه هم اکنون میزبان جمعیتی بیش از 15 میلیون نفر است.

وی ادامه داد : پس از فروپاشی شوروی سابق روند روبه افزایش فعالیتهای اقتصادی همچون اکتشاف و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی زنده و غیر زنده ، منطقه را با چالشهای متعدد زیست محیطی با ماهیت فرامرزی مانند آلودگیها با منشاء گوناگون ، کاهش ذخایر آبزیان بخصوص ماهیان خاویاری ، کاهش تنوع زیستی و ورود گونه های مهاجم و تخریب زیستگاهها روبرو کرد و این امر کشورهای ساحلی دریایی خزر را بر آن داشت تا علیرغم وجود رژیم حقوقی ،همکاری مشترک و پوینده ای را در راستای حفاظت از محیط زیست با حمایت سازمان های بین المللی در قالب برنامه محیط زیست دریای خزر اردیبهشت ماه سال 1377 آغاز کنند.

وی تصریح کرد: از آنجاییکه اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر تنها در چهار چوب یک معاهده منطقه ای میسر خواهد بود، کشورهای منطقه با حمایت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ( UNEP) با وجود فقدان رژیم حقوقی دریای خزر و با توجه به ضرورت همکاری میان دولتهای ساحلی با سازمان های ذیربط بین المللی، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر را در سال 2003 میلادی در تهران امضاء کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ارج نهادن به روز دریای خزر در سطح ملی و منطقه ای نه تنها نشانگر اهمیتی است که کشورهای متعهد کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر قائلند بلکه می تواند افکار عمومی را به فعالیتهای آنان در راستای اجرای مفاد کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن جلب کرده و بازتاب بین المللی مثبتی را به ارمغان آورد.

واعظ جوادی گفت: با ارتقاء ساختارهای سازمانی و مالی مناسب در سطح ملی و منطقه ای و همچنین با حمایت و همکاری سازمان های بین المللی امیدواریم بتوانیم آینده ای روشن و پربار با حداقل آلودگی ها، بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و دیگر پتانسیل های آن برای دریای خزر ایجاد کنیم.