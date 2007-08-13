تغییر زمان در برگزاری مناسبتهای مندرج در تقویم!

یکی از این مناسبتها "روز جهانی مسجد" است . در جریان سی امین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که از هفتم تا نهم خرداد ماه سال 1382 در تهران برگزار شد نامگذاری روزی به نام روز جهانی مسجد به تصویب رسید . در این اجلاس شرکت کنندگان بر جایگاه رفیع مسجد به عنوان رمز وحدت و برادری در جهان اسلام تأکید کردند و تصویب شد از 21 آگوست هر سال که مصادف با خاطره به آتش کشیدن مسجد الاقصی توسط تندروهای صهیونیست است به مدت یک هفته " هفته جهانی مساجد" اعلام شود . همچنین در این اجلاس از کشورهای عضو خواسته شد با هدف ارج نهادن به نقش مساجد و صیانت از آنها به عنوان اماکن مقدسه در احیاء و تجلیل این هفته تلاش کنند .



سی ام مرداد ماه همچنین مصادف با حمله عوامل رضاخان به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم بیگناه در سال 1314است . این مناسبت در سالهای آغازین با برنامه ریزی مشخص، نامگذاری هر روز به عنوانی خاص و فعالیت در همان راستا با انعکاس خبری خوبی مواجه بوده و به نظر می رسد اهداف و رسالتهای از پیش تعیین شده به درستی پیگیری می شوند .

سال 83 این مناسبت 31 مرداد، سال 84 و 85 نیز 29 مرداد آغاز شد . اما امسال هفته جهانی مساجد 18 مرداد ماه یعنی 12 روز پیش از روز جهانی مسجد، بر خلاف سالهای گذشته بدون نامگذاری و در شرایطی که می توان از آن به سکوت خبری تعبیر کرد، آغاز شده است !

مرکز رسیدگی به امور مساجد که متولی برگزاری این هفته است دلیل این تغییر زمان را تداخل با هفته دولت و جلوگیری از تحت الشعاع گرفتن فعالیتهای دو مناسبت عنوان کرده است .

شک نیست وقتی زمان مشخصی که یادآور واقعه و رویدادی خاص است به هر دلیل نادیده انگاشته شود، آن رویداد نیز در روزهای تاریخ گم شده و به فراموشی سپرده می شود .

اصل برگزاری هفته جهانی مسجد یادآوری گذشته و حال مسجد الاقصی و مسجد گوهر شاد و تاریخ آنها است که با این تغییرات در برگزاری مناسبتها، این رویدادهای تاریخی نیز از خاطره ها محو شده و تنها نوشته هایی در تقویم خواهند بود .

یکی دیگر از برنامه هایی که دستخوش تغییر در زمان برگزاری شده، مسابقات بین المللی قرآن است که ترویج و توسعه فرهنگ غنی این کتاب آسمانی در سطح جهان از مهمترین اهداف آن است .



این مسابقات چند سالی در ماه مبارک رمضان برگزار می شد که از استقبال خوبی نیز برخوردار بود، اما این رویداد سالانه نیز مقرر شده از امسال چون سالهای آغازین در عید مبعث آغاز شود چرا که همزمانی با برنامه های متعدد ویژه رمضان این امکان را دارد که بر مسابقه فوق تأثیرگذار باشد .

شک نیست که برگزاری این مسابقه در ماه مبارک رمضان به دلیل فضای معنوی و روحانی که اقشار مختلف را در بر می گیرد و ارتباطی که بیشتر مردم با قرآن برقرار می کنند بسیار تأثیرگذار خواهد بود ، اما امسال با گذشت چند روز از آغاز این دوره از مسابقات فضای جامعه چندان متأثر از این رویداد بین المللی سالانه نشده، است . به نظر می رسد بهتر است برای تأثیرگذاری مناسب برنامه ها و فعالیتها، زمان برگزاری آنها به درستی مورد توجه قرار گیرد و صرف تداخل با برنامه های دیگر، دلیلی برای تغییر زمانی ناهمگون و دور شدن از اصل واقعه نباشد.