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۲۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۳۲

رضا امیرخانی اولین میهمان نشست فروشگاه کتاب انجمن قلم

رضا امیرخانی اولین میهمان نشست فروشگاه کتاب انجمن قلم

رضا امیرخانی فردا در اولین نشست مولفان و مخاطبان ادبیات داستانی در فروشگاه کتاب انجمن قلم حاضر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران درصدد است فرصتی برای رویارویی مستقیم مولفان با مخاطبان ادبیات فراهم آورد.

در همین راستا و طبق برنامه اعلام شده، هر هفته یک یا چند نفر از اعضای انجمن قلم در کتابفروشی حاضر خواهند شد تا با علاقه مندان آثار خود گفتگو کنند. اولین جلسه از این نشست‌ها روز سه شنبه 23 مرداد از ساعت 17 تا 19 با حضور رضا امیرخانی برگزار خواهد شد.

فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران در یوسف آباد، بالاتر از میدان سید جمال‌الدین اسدآبادی، بین کوچه 44 و 46، شماره 390 واقع است.

کد مطلب 533569

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