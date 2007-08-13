حمله مسلحانه به کلیسایی در آمریکا 8 کشته و مجروح به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک فرد مسلح امروز با ورود به کلیسایی در ایالت میسوری به سوی حاضران در کلیسا تیراندازی کرد که در نتیجه آن کشیش و دو نفر از عبادت کنندگان جان باختند و 5 نفر دیگر مجروح شدند.

به گفته "دیو مک کراکن" رئیس پلیس منطقه نئوشو که حادثه در کلیسای آن رخ داده، فرد مسلح پس از ورود شروع به تیراندازی به سوی مردم کرد و پیش از تسلیم شدن به پلیس ده ها، نفر را به گروگان گرفته بود.

"مت بلانت"، فرماندار میسوری این حادثه را یک تراژدی وحشتناک خواند که به دلیل رخ دادن آن در مکان مقدس کلیسا، ابعاد فاجعه آمیز آن بیشتر می شود.

پلیس هنوز هیچ اطلاعاتی درباره فرد مهاجم منتشر نکرده است.