به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 2002 آمریکاست. گری جی. تانیکلیف کارگردان و تیلور مامسن، جیکاب اسمیت، دلتا بورک، داکوتا فانینگ و لین ردگریو بازیگران فیلم هستند. وی سی دی "هانسل و گرتل" با زمان 82 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

این فیلم داستان آشنای هانسل و گرتل است که وقتی پدرشان به شهر می رود، نامادری آنها را به قسمت مرموز جنگل می برد به امید اینکه دیگر بازنگردند. هانسل و گرتل در جنگل با موجودات عجیبی روبرو می شوند و ...

از دیگر عوامل فیلم می توان به جاناتان بوگنر و تیموتی دولان فیلمنامه نویسان و بریان بو مدیر فیلمبرداری اشاره کرد. وی سی دی "هانسل و گرتل" با موضوع داستانی/ فانتزی برای مخاطب خانواده مناسب تشخیص داده شده است.

گری جی. تانیکلیف متولد سال 1968 انگلستان است. تخصص اصلی او طراحی چهره پردازی و جلوه های ویژه و چند تجربه بازیگری است. طراحی جلوه های ویژه "اسلیپی هالو"، طراحی چهره پردازی فیلم های "هالووین: نفرین مایکل مایرز"، "بلید"، "مأموریت: غیرممکن 2" و "جن گیر: آغاز" از کارهای مطرح اوست. وی به جز "هانسل و گرتل" در مقام کارگردان دو فیلم تلویزیونی دیگر هم در کارنامه دارد.