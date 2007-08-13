ادبیات داستانی با نقد نگاه دینی "بادبادک باز" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره ادبیات داستانی می خوانیم: سرگشتگی داستان نویس ایرانی، آفت آسان خواهی، زن ها همه مثل هم اند، چشم انداز ادبیات داستانی پس از انقلاب، رمان تاریخی در ادبیات فارسی کنونی، "اندکی سایه" داستانی بدون قصه، شطرنج در وسعت یک سوال، زویا پیرزاد و "عادت می کنیم"، نقد رمان "بادبادک باز" و...

نویسندگان این شماره از ادبیات داستانی را محمدرضا سرشار، کامران پارسی نژاد، مهری السادات هاشمی، حسام الدین مطهری، احمد شاکری، شمسی خسروی، راضیه تجار، علی اکبر والایی و... تشکیل می دهند.

گفتگوی احمد شاکری با رضا سیدحسینی، نگاهی به "بیگانه" آلبر کامو، نقد رمان های برگزیده و شاخصی چون "اندکی سایه"، "شطرنج با ماشین قیامت" و "باغ تلو"، مروری بر "بادبادک باز" خالد حسینی، سبک شناسی داستان های جمال زاده، بررسی روایت های یوسف و زلیخا و... از جمله بخش های خواندنی این شماره هستند.

ادبیات داستانی (شماره 108) به سردبیری محمدرضا سرشار در 136 صفحه و با بهای 900 تومان روانه پیشخوان مطبوعات شده است.