صدور سند برای همه اراضی ملی گیلان تا نیمه دوم سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی شامگاه دوشنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران با اشاره به اینکه مساحت استان گیلان یک میلیون ۴۷۴ هکتار است، اظهار کرد: از این مقدار حدود یک میلیون ۱۷ هکتار از اراضی استان منابع ملی است.

وی با بیان اینکه منابع ملی شامل جنگل‌های، مرتع، سواحل، تالاب‌ها می‌شود، افزود: با توجه به تصویب قانون حدنگاری که در سال ۹۳ و اجرای آن در سال ۹۴ در استان گیلان حدوداً تاکنون ۴۰۰ هکتار از این اراضی سند دار شده اند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به اینکه اطلاعات فنی و حقوقی ۸۴۰ هکتار از این اراضی نیز از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی به ثبت اسناد ارجاع و در بانک حدنگار این سازمان بارگذاری شده است، گفت: تا پایان امسال همه یک میلیون ۴۰۰ هکتار بارگذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی‌های انجام شده تا نیمه دوم سال آینده تمام اراضی منابع ملی استان سند دار می‌شود، اضافه کرد: یکی از مزایای مهم حدنگاری و سنددار اراضی به دنبال دارد مشخص شدن حقوق مردم از حقوق دولت است.

آقایی با اشاره به اینکه در این صورت دیگر نیاز گرفتن استعلام نخواهد بود، گفت: افرادی که به دنبال سودجویی و غارت گری انفال هستند حقوق آنها مشخص بوده و از دست درازی به انفال عمومی جلوگیری خواهد شد.

وی کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضائی نیز اشاره و با بیان اینکه بیشتر پرونده‌های تشکیل شده مربوط به اختلافات ملکی و تصرفات است، افزود: همه سازمان‌های متولی امر هستند باید همکاری و مشارکت لازم را در اجرای این طرح را داشته باشند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه دادستانی با هر گونه اختلال و اتلاف وقت و هزینه در زمینه اجرای طرح کاداستر برخورد خواهد کرد، ادامه داد: خوشبختانه در سطح استان گیلان شاهد اجرای خوب و همکاری مناسب هستیم.

وی در ادامه به تفاوت اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر در گیلان با سایر استان‌ها اشاره و تأکید کرد: در استان‌های دیگر به دلیل کویری بودن اجرای این طرح به راحتی انجام می‌شود اما در گیلان به دلیل وجود روستاها در کنار جنگل‌ها و مراتع اجرای این طرح با حساسیت‌های ویژه ای همراه خواهد بود.