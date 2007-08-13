روند نابودی سلاح های هسته ای جهان باید از آمریکا آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، سناتور" دنیس کوسینیچ" دیشب در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی ای بی سی گفت که اگر به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شود، برای خلع سلاح اتمی بین المللی تلاش خواهد کرد.

کوسینیج که یکی ازنامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات سال 2008 است، تاکید کرد: مد نظر قرار دادن استفاده از سلاح اتمی "دیوانگی" است.



وی افزود: آمریکا باید در برچیدن (سلاح های) هسته ای پیشقدم شود و هنگامی که کاندیدایی می گوید همه گزینه ها در دستور کار است و سخنی در روشن شدن آن نمی گوید، منظور گزینه اتمی نیز هست؛ این قابل قبول نیست.

این سناتور دموکرات گفت : این ایده که با در اختیار داشتن سلاح اتمی دنیا امن تر خواهد شد، دیوانگی محض است. ما باید عقل و دانش را به کار بریم و بدانیم شمشیر دولبه اتمی نه تنها بر فراز کشور ما، بلکه بر فراز همه دنیاست.

کوسینیچ همچنین تصریح کرد: آمریکا باید در روند صلحبانی بین المللی مشارکت کند و رئیس جمهور در روند مذاکره با دولت ها نقش رهبری بر عهده گیرد.