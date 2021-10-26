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۴ آبان ۱۴۰۰، ۷:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ظرفیت تولید خوراک دام سیستان وبلوچستان به بیش از ١۵٠ هزار تن رسید

ظرفیت تولید خوراک دام سیستان وبلوچستان به بیش از ١۵٠ هزار تن رسید

زاهدان - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: ظرفیت تولید خوراک دام آماده در استان به بیش از ١۵٠ هزار تن رسید.

غلامرضا سرگزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر در سیستان وبلوچستان ۵ کارخانه تولید خوراک دام فعال است که توانایی تولید سالیانه بیش از ١۵٠ هزار تن خوراک دام آماده را دارند.

وی ادامه داد: هزینه حمل نهاده بالاتر از نرخ مصوب و همچنین تأخیر در ارسال نهاده‌ها از بنادر خارج را عمده مشکل تولید کنندگان خوراک دام استان سیستان و بلوچستان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان ادامه داد: سیستان و بلوچستان در حال حاضر دارای ۵ هزار و ٨١١ واحد دامپروری سبک و سنگین صنعتی، نیمه صنعتی و کوچک روستایی با ظرفیت ٣١٠ هزار نفر -رأس دام است.

کد مطلب 5335967

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