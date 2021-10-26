ظرفیت تولید خوراک دام سیستان وبلوچستان به بیش از ١۵٠ هزار تن رسید

غلامرضا سرگزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر در سیستان وبلوچستان ۵ کارخانه تولید خوراک دام فعال است که توانایی تولید سالیانه بیش از ١۵٠ هزار تن خوراک دام آماده را دارند.

وی ادامه داد: هزینه حمل نهاده بالاتر از نرخ مصوب و همچنین تأخیر در ارسال نهاده‌ها از بنادر خارج را عمده مشکل تولید کنندگان خوراک دام استان سیستان و بلوچستان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان ادامه داد: سیستان و بلوچستان در حال حاضر دارای ۵ هزار و ٨١١ واحد دامپروری سبک و سنگین صنعتی، نیمه صنعتی و کوچک روستایی با ظرفیت ٣١٠ هزار نفر -رأس دام است.