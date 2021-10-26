تنظیم بازار از طریق احیای واحدهای تولیدی راکد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب‌علی نظری در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان که در محل استانداری برگزار شد، بازار و مدیریت اقلام اساسی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: نباید اجازه بدهیم جامعه تحت تأثیر هیچ موضوعی ملتهب بشود.

وی گفت: در همه موضوعات به‌ویژه کالاهای اساسی و روزمره که نبود آن‌ها مردم را دچار مشکل می‌کند، هنر ما رصد، پیش‌بینی، پیشگیری و در نهایت مراقبت است.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کارگروه تنظیم بازار نباید با موضوعات به‌شکل انفعالی برخورد کند بلکه باید با پیش‌بینی چالش‌های پیشِ رو، از قبل برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

وی، یکی از راهکارهای تنظیم بازار را احیای واحدهای تولیدی تعطیل یا راکد دانست و اضافه کرد: اداره‌کل صمت و جهاد کشاورزی به‌عنوان دستگاه‌های متولی باید با رصد و مراقبت از التهاب بازار جلوگیری کنند.

نظری با اشاره به این‌که ظرفیت‌های مردمی باید در توزیع و نظارت ارزاق و کالاهای اساسی فعال شوند، بیان کرد: اتحادیه‌ها و اصناف در مسئله مرغ ظرفیت‌های مهمی هستند که می‌توانند نقش خود را در مدیریت بهتر این حوزه ایفا کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی سازوکارهای خود را باید مبتنی بر گلوگاه‌ها در نظر بگیرند و به سمتی پیش برویم که در حوزه تنظیم بازار، خودکنترلی رواج پیدا کند؛ اگر فرآیندها اصلاح شود و گلوگاه‌ها مشخص باشد، کارآمدی بیشتری ایجاد خواهد شد.