تأمین هزینه خرید دارو از درآمد فروش

دکتر رسول دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : به طور کلی بیمارستان ها موظف اند که داروهای مورد نیاز همه بیماران را داشته باشند و وزیر بهداشت هم بیش از 1 سال قبل بخشنامه ای صادر کرد که همه دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی موظفند داروهای مورد نیاز مردم را فراهم کنند .

وی گفت : کمبود دارو در داروخانه ها صرفاً مربوط به داروخانه های خصوصی نیست چرا که این داروخانه ها در راستای یک فرایند اقتصادی و درآمدزا فعال هستند و رغبتی به رد کردن بیمار از داروخانه به جای دیگر ندارند، ولیکن وضعیت این امر در داروخانه های دولتی متفاوت است و به مشکل دیگری برمی‌گردد. و این مشکل هم عبارت است از اینکه معمولا هرمبلغی که از فروش دارو نصیب این داروخانه ها می شود، صرف کارهای دیگر در داروخانه ها می گردد.

دکتر دیناروند با بیان اینکه تا کنون وزارت بهداشت اقدامات بسیاری را برای برطرف کردن این مشکلات انجام داده است گفت : برنامه ای تدوین شده و درآن حساب خرید و فروش داروی بیمارستان ها مشخص شده است. یعنی هزینه خرید دارو از محل فروش دارو ها تامین می شود.