سمینار «آمار فضایی و کاربردها» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله، چهارمین سمینار تخصصی آمار فضایی و کاربردهای آن، در تاریخ‌های ۵ الی ۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن آمار ایران برگزار می شود.

پیش بینی شده در این سمینار، با حضور ۱۵ دانشگاه و مرکز پژوهشی برگزار شود.

از تعداد کل ۶۰ مقاله ارسال شده به سمینار، بعد از داوری، تعداد ۵۱ مقاله برای ارائه در سمینار پذیرفته شد که از این تعداد ۳۵ مقاله به زبان فارسی و ۱۶ مقاله به زبان انگلیسی نگارش شده‌اند.

همچنین ۶ سخنرانی کلیدی ارائه خواهد شد. علاوه بر متخصصین داخلی، اساتید برجسته از کشورهای امریکا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا و کانادا در این سمینار به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت.

این مقالات در حوزه های مهندسی ریسک سوانح طبیعی، مدیریت بحران، علوم جوی و هواشناسی، منابع آب، محیط زیست، زمین شناسی، معدن، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، زیرساخت‌های شهری، ترافیک، حمل و نقل، سنجش از دور، بهداشت و درمان، بیماری‌های همه‌گیر، علوم اجتماعی، علوم قضایی، حوزه نفت و گاز، اقتصاد و بیمه بوده اند.

مقالات ارائه شده در سمینار قالب نشست های تخصصی و عمومی ارائه خواهند شد. از جمله این نشست ها می توان به نشست های تخصصی آمار فضایی و نشست های کاربرد آمار فضایی در زلزله و زمین شناسی، آب و محیط زیست، بهداشت و پزشکی، علوم اجتماعی و میزگرد زیرساخت اطلاعات مکانی در سرشماری ثبتی مبنا اشاره کرد.

این سمینار فرصتی منحصر به فرد در اختیار دانشگاهیان، متخصصان، سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و سایر نهادهای فعال در حوزه‌های مرتبط قرار می‌دهد تا با ارائه آخرین دستاوردها به تبادل نظر و کاربردی شدن نتایج پژوهش‌های خویش بپردازند.