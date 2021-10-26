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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۱۱

معاون متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان:

مدارس بالای ۳۰۰ نفر دانش‌آموز، کلاس‌های حضوری را برگزار کنند

مدارس بالای ۳۰۰ نفر دانش‌آموز، کلاس‌های حضوری را برگزار کنند

بندرعباس-معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان گفت: از این پس مدارس بالای ۳۰۰ نفر دانش آموز در استان می‌توانند کلاس‌های حضوری برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل اظهار کرد: از این پس مدارس بالای ۳۰۰ نفر دانش آموز در استان می‌توانند کلاس‌های حضوری برگزار کنند.

وی ابراز داشت: این مدارس با در خواست در پورتال آموزش و پرورش مجوز کلاس‌های حضوری را به شرط رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی دریافت می‌کنند.

هر دانش‌آموز هفته‌ای یک روز در کلاس درس حاضر می‌شود

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان تصریح کرد: کلاس‌های درس حضوری با یک سوم دانش آموز برگزار می‌شود و هر دانش آموز در هفته یک بار در کلاس‌های درس حاضر می‌شود.

قویدل بیان داشت: هرمزگان ۱۴۰۰ دبیرستان و هنرستان دارد که از این شمار ۳۵۰ مدرسه مجوز کلاس‌های حضوری ر ا دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اکنون در بیش از ۷۰ درصد مدارس ابتدایی استان کلاس‌های درس به صورت حضوری است، اضافه کرد: مدارس ابتدایی استان هرمزگان امادگی کلاس‌های حضوری را دارند.

کد مطلب 5336061

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      1 0
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      ربط بازگشایی مدرسه با تعداد دانش آموزان چیست؟
    • IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خیلز خطرناکه باز شدن مدارس باعث پیک جدید میشه
    • امید IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خوب پیک ششم که راه انداختید اقای کمره ای و اقای عین الهی تعدهد زیادی طفل معصوم بستری کردید وکشتید اون وقت میگید تقصیر مردم بوده صد رحمت به نمکی

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