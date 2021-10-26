به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل اظهار کرد: از این پس مدارس بالای ۳۰۰ نفر دانش آموز در استان می‌توانند کلاس‌های حضوری برگزار کنند.

وی ابراز داشت: این مدارس با در خواست در پورتال آموزش و پرورش مجوز کلاس‌های حضوری را به شرط رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی دریافت می‌کنند.

هر دانش‌آموز هفته‌ای یک روز در کلاس درس حاضر می‌شود

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان تصریح کرد: کلاس‌های درس حضوری با یک سوم دانش آموز برگزار می‌شود و هر دانش آموز در هفته یک بار در کلاس‌های درس حاضر می‌شود.

قویدل بیان داشت: هرمزگان ۱۴۰۰ دبیرستان و هنرستان دارد که از این شمار ۳۵۰ مدرسه مجوز کلاس‌های حضوری ر ا دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اکنون در بیش از ۷۰ درصد مدارس ابتدایی استان کلاس‌های درس به صورت حضوری است، اضافه کرد: مدارس ابتدایی استان هرمزگان امادگی کلاس‌های حضوری را دارند.