بازتاب مثبت آزادی دینی و حمایت دولتی از اقلیتهای دینی ایران

حمایت ایران از کلیسای انگلیکن مورد تقدیر قرار گرفت

اسقفهای انگلیکن روز سه شنبه 15 مرداد که به منظور شرکت در نشست گفتگوی دینی و همچنین مراسم انتصاب اسقف انگلیکن به ایران سفر کرده بودند طی بیانیه ای آزادی که وجود دارد و حمایت ایران از کلیسای انگلیکن را مورد تقدیر قرار دادند .

در بیانیه اسقفهای انگلیکن ایران آمده است: ما از مشاهده روحیه تازه کلیسای انگلیکن در ایران ، آزادی که وجود دارد و حمایت دولت ایران از کلیسای انگلیکن به وجد آمده و در نظر داریم با رهبران مسلمان این کشور گفتگوهای دینی را آغاز کنیم.

سه اسقف انگلیکن از مناطق اسقفی بیت المقدس، خاورمیانه و مصر، اسقف سهیل دوانی از بیت المقدس، آزاد مارشال استقف تازه منصوب شده ایران و منیر حنا انیس از مصر برای دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری رهبر انگلیکنهای جهان دعای خیر کردند تا کلیسا بتواند در زمانهای دشوار وحدت خود را حفظ کند.

اسقفهای انگلیکن در این بیانیه اعلام کردند که ما از تلاشهای سهیل دوانی اسقف بیت المقدس به منظور ترویج صلح و مصالحه و گفتگوی دینی در منطقه خود حمایت می کنیم.

مراسم انتصاب اسقف آزاد مارشال روز سه شنبه 15 مرداد ماه در کلیسای حضرت پولس تهران برگزار شد. اسقف آزاد مارشال چهارم ژوئن 1994 در کلیسای رستاخیز در لاهور به سمت اسقف خلیج فارس برگزیده شد و مطالعات و تحصیلات خود را در رشته الهیات و علوم انسانی در لاهور و کمبریج لندن تکمیل کرد.

نشست گفتگوی دینی بین مسلمان و کاتولیک در آمریکا

شورای روابط اسلامی آمریکایی مستقر در واشنگتن، ایالات متحده روز سه شنبه 30 مرداد ماه میزبان نشست گفتگوی دینی مسلمان و کاتولیک است.

در این نشست دینی که نمونه ای از تلاشهای جامعه مسلمان آمریکا برای روابط دوجانبه و درک متقابل با سایر گروه های دینی محسوب می شود، فرانسیس تیسو دبیر امور بین ادیان در کنفرانس اسقفهای کاتولیک ایالات متحده، دکتر موزامیل صدیقی مدیر مرکز اسلامی اورنج کانتی شرکت خواهند کرد.

بیش از یک دهه است که مسلمانان و کاتولیکها وارد گفتگوها و تبادلات سازنده و مؤثر شده اند، از این رو، کشیش فرانسیس تیسو و دکتر موزامیل صدیقی تحلیلها و اندیشه های خود را درباره گفتگوی دو جامعه دینی با یکدیگر به اشتراک و تبادل نظر می گذارند.

شورای روابط اسلامی – آمریکایی بزرگترین سازمان مدافع آزادیهای مدنی مسلمانان آمریکا است که دارای 33 دفتر در سراسر ایالات متحده و کانادا است. این شورا مأموریت خود را ترویج عدالت، ارتقاء درک اسلام و تقویت مسلمانان آمریکا عنوان کرده است.

تشکیل ائتلاف رهبران دینی نیجر

رهبران مسلمان، کاتولیک و پروتستان در نیجر متحد شدند تا به جوانان این کشور درباره چگونگی حفاظت خود در مقابل اچ آی وی مثبت آموزش دهند.

رهبران دینی نیجر ائتلافی با هدف ترغیب دولت و افزایش تلاشهایی که در راه مبارزه با ایدز/ اچ آی وی صورت می گیرند تشکیل داده‌اند.

در میان این تلاشهای می‌توان به ضرورت انجام آزمایشهای ایدز و کمک به ادغام بهتر مبتلایان به این بیماری در جامعه اشاره کرد. لابو عیساکا وزیر امور امور دینی نیجر گفت: از آنجا که رهبران دینی تأثیر قابل توجهی برجامعه دارند می‌توانند بر ارزشها و رفتارهای مردم تأثیرگذار باشند.

تقریباً نیمی از جمعیت این کشور کمتر از 15 سال سن دارند و نرخ رشد آن در سال 2006 ، بالاترین نرخ رشد درمیان کشورهای جهان بوده است.چون اکثر کشورهای آفریقای غربی 95 درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکل داده اند از این رو تأثیر ائمه جمعه در زندگی روزمره مسلمانان غیرقابل انکار است.

رهبران دینی در ائتلاف تازه خود درباره آگاهی و خطر ابتلا به این بیماری موعظه می کنند اما به تدریج بر دوری گزیدن از روشهایی تمرکز می کنند که می تواند خطر ابتلا به ایدز را افزایش دهند.

تبلیغ دین در سرزمینهای ارتدکس متوقف شود

پاتریاک مسیحیان ارتدکس روسیه از واتیکان خواست به تبلیغ دینی کاتولیکها میان ارتدکسها و سایر اقداماتی که در راه نزدیکی کلیساها ایجاد مانع کرده، خاتمه دهند.

الکسی دوم پاتریاک مسکو در دیدار با کاردینال راجر اتشگاره نایب رئیس انجمن کاردینالهای واتیکان گفت: فکر می کنم این امر حائز اهمیت است که فعالیت نهادهای کلیسای کاتولیک در کشور روسیه و کشورهای مشترک المنافع آن به تبلیغ دینی میان ارتدکس ها تبدیل نشود. مسئله روابط پر تنش میان ارتدکسها و کاتولیکهای یونانی در اوکراین نیز باید به سرعت حل شود. حل این مسائل به توسعه روابط آنیده و رویکردهای مثبت در روابط کاتولیک – ارتدکس کمک می کند.

رهبر روحانی ارتدکسهای روسیه همچنین از توسعه ارتباطات دو کلیسا در عرصه های مختلف ابراز مسرت کرد.

کاردینال اتشگاره که پیشتر به عنوان رئیس شورای پاپی صلح و عدالت فعالیت می کرد از طرف رهبر کاتولیکهای جهان یک قلم پر طلایی به الکسی دوم هدیه کرد و گفت: پاپ تاکنون چندین سند را با این قلم امضاء کرده است.

این کاردینال کاتولیک همچنین پیام پاپ را به الکسی دوم ارائه کرد و الکسی دوم اطمینان داد که به صورت رسمی به بندیکت شانزدهم پاسخ می دهد.

کلیسای ارتدکس روسیه خواستار آموزش ارزشهای اخلاقی در مدارس شد

سخنگوی کلیسای ارتدکس روسیه با انتقاد از برخی دانشمندان که تلاش می کنند ایدئولوژی علم را بر نظام آموزشی تحمیل کنند، گفت: مدارس کشور باید اصول دینی و ارزشهای اخلاقی را آموزش دهند.

کشیش وسفولد چاپلین در پاسخ به گروهی از دانشمندان برجسته روسیه نسبت به نفوذ در حال رشد کلیسا در جامعه اعتراض کرده بودند از آموزگاران خواست به کودکان بیاموزند، از نمونه های فساد اخلاقی در جامعه پیروی نکنند. اظهارات این مقام ارتدکس روس پس از نامه 10 نفر از دانشمندان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اعتراض به آموزش فرهنگ ارتدکس در مدارس صورت گرفت. این گروه از دانشمندان به ارائه مدرک افتخاری دانشگاهی در رشته الهیات نیز متعرض بود.

چاپلین درباره مناظره میان روحانیون و دانشمدان گفت: دیدگاه علمی را نمی توان به عنوان ایدئولوژی کشور مطرح کرد، ناکامی در پاسخ به پرسشهایی که درباره ماهیت انسان مطرح می شود هیچ فردی را مسرور نمی کند. کلیسا باید نقش مهمی در تعیین استانداردهای اخلاقی برای جوانان ایفا می کند. کلیسای روسیه از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 با احیای وضعیت خود، روند رو به رشدی را طی می کند، این کلیسا درحال حاضر بیش از 27 هزار ناحیه کلیسایی و 700 صومعه در سراسر کشورهای مشترک المنافع روسیه دارد.

مدیران چندین مدرسه روس اظهار داشتند در سال تحصیلی آینده مبانی فرهنگ ارتدکس در مدارس آنها تدریس می شود، اما شرکت در این کلاسها اختیاری است.

هندوها مدعی برگزاری مراسم دینی در تاج محل هستند

براساس ادعای پیروان آئین هندو، بنای مرمرین و قرن هفدهمین تاج محل که توسط شاه جهان ساخته شد، پیشتر معبد شیوا بوده، به همین علت آنها قصد دارند طرحهای خود را برای برگزاری مراسم هندو در بنای تاج محل اعلام کنند.

وینو لوانیا از مقامات هندو و رئیس سازمان شیو سنا در شهر آگرا در هندوستان اظهار داشت: در نظر داریم ستاد خود را در تاج محل فعال کنیم تا به اجرای آئین دینی در این بنای تاریخی هندو بپردازیم.

وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا در ماه سوان(پنجمین ماه از تقویم هندو) نمی توانیم مراسم پوجا ( نیایش روزانه هندوها) را اجرا کنیم؟

اعضای سیو سنا سال گذشته مراسم نمادین ارتی ( تکان دادن چراغ مقابل مجسمه الهه ها) را خارج از بنای تاج محل انجام دادند؛ چرا که نیروهای امنیتی از ورود آنها به داخل این مکان حفاظت شده به عنوان بنای باستان سازمان بررسیهای باستان شناسی هندوستان جلوگیری به عمل آوردند.

لوانیا گفت: دلایل قابل توجهی برای این امر وجود دارد که تاج محل در اصل معبد شیوا بوده است. زمین تاج محل متعلق به خانواده سلطنتی جیپور بوده و پس از آن به معبد رانجی ورینداوان تبدیل شد.

پیروان آئین هندو در هندوستان همچنین در نظر دارند ستاد جمع آوری امضا تشکیل دهند تا نام تاج محل را به به تِجولایا ( معبد لرد شیوا)، یکی از الهه های سه گانه هندو ، تغییر دهند.

یونسکو در سال 1983 تاج محل را در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت کرد و آن را به عنوان جواهر هنر اسلامی در هندوستان و یکی از شاهکارهای میراث جهان توصیف کرد. این بنا توسط شاه جهان امپراطور مسلمان و مغول برای همسرش ممتاز محل ساخته شده و مقبره این دو نیز در تاج محل قرار داد. دو مسجد هم به صورت قرینه در شرق و غرب عمارت آرامگاه ساخته شده اند که مسجد واقع در مشرق به عنوان مهمانخانه و مسجد واقع در قسمت غرب به عنوان یکی از مراکز اصلی تجمع مسلمانان شهر آگرا به حساب می آیند.