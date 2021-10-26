مراسم ۱۳ آبان در شهرری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گفت: در شهرستان ری با توجه به ظرفیت‌ها و گستردگی جغرافیایی، باید نگاه ویژه ای به برگزاری مراسم مذهبی و ملی صورت گیرد.

توکلی کجانی با بیان اینکه در شرایط مختلف کشور بویژه در وضعیت بیماری کرونا، با همراهی و همدلی مسئولین تمامی مناسبت‌ها و مراسم به نحو شایسته در شهرستان ری برگزار شده است افزود: ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی و بیانگر عظمت و قدرت ملت غیور ایران اسلامی است.

فرماندار ویژه ری عنوان داشت: در شهرستان ری باید همچون گذشته با تمام توان و با تولید محتوای لازم و برگزاری برنامه‌های منطبق با دستورالعمل‌های ابلاغی و شیوه نامه‌های بهداشتی، بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه انجام شود.

وی بیان داشت: آشنایی نسل امروز به ویژه جوانان و نوجوانان با روحیه استکبارستیزی بسیار ضروری است و مناسبت یوم الله ۱۳ آبان، فرصت مغتنمی برای تحقق این امر است.

معاون استاندار تهران بیان داشت: در شرایط بیماری کرونا با تشکیل کمیته تبلیغاتی و رسانه‌ای، ظرفیت‌های لازم برای گرامیداشت روز مبارزه با استکبار جهانی مد نظر قرار گیرد و تمامی دستگاه‌ها، نهادها و ادارات شهرستان ری همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند.