حجت السلام سید ناصرالدین نوری زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعارضات موجود بین برخی از نهادها در مقابل توسعه موقوفات اظهار داشت: برای رفع این مشکلات بین نهادهایی که منافع مشترک با سازمان اوقاف دارند تفاهمنامه‌هایی را آماده و امضا کردیم.

وی افزود: تمام تلاش ما بر این است که موقوفات حفظ و منافع آن را گسترش دهیم و نیت‌های واقفان نیز به درستی اجرا شود.

رفع مشکل تعارضات اوقاف با نهادها

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه خاطر نشان کرد: در این مسیر به ویژه در استان اصفهان با اداره منابع طبیعی تعارضاتی وجود دارد که بخشی از آن را با تفاهم‌نامه و مذاکره حل می‌کنیم و در بخش دیگر دعاوی و محاکم تصمیم‌گیری می‌کنند که به لحاظ حقوقی رفع شود.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از این مشکلات از طریق مجلس شورای اسلامی رفع خواهد شد، گفت: اخیراً مصوبه‌ای برای حریم موقوفاتی که جز منابع طبیعی است در نظر گرفته شده زیرا برخی از افراد حریم آن موقوفه را متعلق به موقوفات می‌دانند و برخی دیگر قائل به این موضوع نیستند که دعوای آن مربوط به تاریخ این قانون و در حال پیگیری است.

بررسی تعلل در پرداخت اجاره بها به اوقاف

حجت اسلام نوری زاده با اشاره به تأخیر پرداخت اجاره برخی از موقوفات گفت: مواردی که شرایط کرونا به طور مستقیم در درآمدهای آنها تأثیر گذاشته و توانایی پرداخت را نداشته، اوقاف نهایت همکاری با اجازه نماینده ولی فقیه اجاره‌ها را تقلیل و یا تقسیط می‌کنند.

وی ادامه داد: در مواردی که به صورت عمدی در پرداخت اجاره بها تعلل دارند تا جایی که بتوان با مصالحه و اگر امکان‌پذیر نبود با طرح دعاوی و حقوقی در محاکم پیگیر هستیم که اجاره‌ها به روز شوند.