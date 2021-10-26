  1. استانها
  2. اصفهان
۴ آبان ۱۴۰۰، ۹:۵۵

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف:

تعارضات اوقاف با اداره منابع طبیعی در مجلس پیگیری می‌شود

تعارضات اوقاف با اداره منابع طبیعی در مجلس پیگیری می‌شود

اصفهان- معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: تعارضات اوقاف در توسعه موقوفه با نهادها به ویژه با اداره منابع طبیعی باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

حجت السلام سید ناصرالدین نوری زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعارضات موجود بین برخی از نهادها در مقابل توسعه موقوفات اظهار داشت: برای رفع این مشکلات بین نهادهایی که منافع مشترک با سازمان اوقاف دارند تفاهمنامه‌هایی را آماده و امضا کردیم.

وی افزود: تمام تلاش ما بر این است که موقوفات حفظ و منافع آن را گسترش دهیم و نیت‌های واقفان نیز به درستی اجرا شود.

رفع مشکل تعارضات اوقاف با نهادها

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه خاطر نشان کرد: در این مسیر به ویژه در استان اصفهان با اداره منابع طبیعی تعارضاتی وجود دارد که بخشی از آن را با تفاهم‌نامه و مذاکره حل می‌کنیم و در بخش دیگر دعاوی و محاکم تصمیم‌گیری می‌کنند که به لحاظ حقوقی رفع شود.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از این مشکلات از طریق مجلس شورای اسلامی رفع خواهد شد، گفت: اخیراً مصوبه‌ای برای حریم موقوفاتی که جز منابع طبیعی است در نظر گرفته شده زیرا برخی از افراد حریم آن موقوفه را متعلق به موقوفات می‌دانند و برخی دیگر قائل به این موضوع نیستند که دعوای آن مربوط به تاریخ این قانون و در حال پیگیری است.

بررسی تعلل در پرداخت اجاره بها به اوقاف

حجت اسلام نوری زاده با اشاره به تأخیر پرداخت اجاره برخی از موقوفات گفت: مواردی که شرایط کرونا به طور مستقیم در درآمدهای آنها تأثیر گذاشته و توانایی پرداخت را نداشته، اوقاف نهایت همکاری با اجازه نماینده ولی فقیه اجاره‌ها را تقلیل و یا تقسیط می‌کنند.

وی ادامه داد: در مواردی که به صورت عمدی در پرداخت اجاره بها تعلل دارند تا جایی که بتوان با مصالحه و اگر امکان‌پذیر نبود با طرح دعاوی و حقوقی در محاکم پیگیر هستیم که اجاره‌ها به روز شوند.

کد مطلب 5336102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها