تذکر به شهردار تهران برای اقدام نسبت به اجرای مصوبه بانک زمین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت: شورای شهر در مصوبات خود ساز و کار ایجاد «بانک زمین» را مصوب کرده و به منظور بهره برداری هرچه بیشتر تأمین سرانه‌های خدمات عمومی، ارائه شیوه نامه بانک منظور، به شورا انجام شد اما هنوز اقدام لازم از سوی شهرداری انجام نشده است.

وی افزود: لذا تسریع در انجام تکالیف توسط شهرداری ضروری است.

عضو شورای شهر بیان کرد: به علاوه به موجب مصوبه طرح تفضیلی منطقه ۲۲ تذکر می‌دهم و از آقای زاکانی شهردار تهران درخواست دارم تا نسبت به انجام اقدامات لازم در موضوع بانک زمین اقدام کنند.