به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی دوشنبه‌شب در دیدار محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فقاهت و تفقه در دین، مهمترین موضوع در اسلام است چون تا انسان فقیه نباشد، نمی‌تواند آموزه‌های قرآن کریم و اهل بیت (علیه السلام) را درک و سپس برای مردم تبیین کند.

وی بعثت پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) در سرزمین جاهلیت را معجزه دانست و با اشاره به کتاب جرج جرداق مسیحی درباره پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) افزود: او در این کتاب، از بعثت رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) در حجاز، با عنوان «معجزه صحرا» تعبیر می‌کند چون در آن زمان فرهنگ جاهلی بر حجاز حاکم بود درحالیکه در ایران و روم، علم و دانش رواج داشت.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مناظره امام رضا (علیه السلام) با علمای ادیان در خراسان عنوان کرد: امام رضا (علیه السلام) در پاسخ به سوالی درباره اثبات حقانیت پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) فرمودند: او فردی یتیم بود، از نظر مالی هم فقیر بود و هیچگاه نزد معلم درس نخوانده بود. در جوانی هم چوپانی و تجارت را در پیش گرفت. چنین شخصی قرآن را دریافت کرد و خداوند اینگونه حکمت و قدرت خود را نشان می‌دهد.

ایشان با بیان اینکه برانگیخته شدن رسول امّی از بین مردم نوعی تمدن سازی است، گفت: دانشگاه مهد تمدن سازی است و باید تلاش کنید که اسلام را به عنوان یک تمدن در جهان معرفی کنید. چرا که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) از این جهت «رحمة للعالمین» خوانده شده است که توانست مطالب علمی و اخلاقی فراوانی برای مردم بیان و حتی در عمل پیاده کند و دانشمندان به نامی چون خواجه نصیرالدین طوسی‌ها را تربیت نماید و تمدن اسلامی را بنیان گذارد.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: باید ثابت کنید در دنیای تاریک آن روز، اسلام توانست دانشمندانی را تربیت کند و لذا اصل علوم به زبان عربی است اما در جنگ‌های صلیبی و براثر غفلت مسلمانان، کتاب‌های دانشمندان مسلمان را از کتابخانه ها ربودند و به اروپا بردند، ترجمه کرده و دوباره به کشورهای اسلامی بازفرستادند و سعی کردند مسلمانان را عقب نگاه دارند درحالیکه همه علوم امروزی برگرفته از کتاب‌های مسلمانان است.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه اسلام دین تمدن سازی است، گفت: امروز جهان هر آنچه از علم و دانش دارد مرهون تمدن اصیل اسلامی است چون زمانیکه اروپا غرق ظلمت و تاریکی بود، دانشمندان مسلمان کتاب‌های فراوانی در علوم مختلف نوشتند و کسانی چون ابوریحان، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن سینا، جابر بن حیان و… در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) تربیت شدند.

وی با بیان اینکه دشمن برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان سرمایه گذاری می‌کند، افزود: دشمن دنبال این است که به گونه‌ای بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند که براثر تشدید اختلافات، مسلمانان به جان هم افتاده و دشمن هم منابع کشورها را غارت کند و تسلط خود را بر جهان حفظ کند.

آیت الله نوری همدانی با انتقاد از گرانی‌های سرسام‌آور در کشور تصریح کرد: دولت باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم چاره‌ای بیندیشد؛ فقر و بیکاری از یکسو و گرانی ارزاق عمومی و اجناس از سوی دیگر، کمر مردم را خم کرده است. اگر سابقاً سرپرست خانواده کار می‌کرد و خانواده ۵ نفره را سیر می‌کرد، امروز باید همه ۵ نفر کار کنند تا شب گرسنه نخوابند.

مرجع عالیقدر جهان تشیع با بیان اینکه فقر در جامعه نتیجه بی عدالتی است، گفت: در کشور منابع زیادی داریم که با بهره برداری و توزیع عادلانه آنها می‌توان فقرزدایی کرد.

وی در ادامه با اشاره به استعدادها و امکانات کشور افزود: توجه و سرمایه گذاری بر روی نیروهای جوان کشور و پرورش نخبگان علمی در کنار برنامه‌ریزی صحیح در استفاده از سرمایه‌های داخلی بهترین راه مقابله با تحریم‌ها و زیاده خواهی‌های استکبار جهانی است و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را نمود.